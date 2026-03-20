Jovem de 21 anos é morta pelo companheiro dentro de apartamento em Goiânia
Testemunhas relataram que ambos estavam feridos e sangrando, mas vítima acabou não resistindo
Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas dentro de um apartamento na manhã desta sexta-feira (20), no Residencial Eldorado, em Goiânia. O caso é investigado como feminicídio.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Nápoli.
Vizinhos chamaram a Polícia Militar (PM) após presenciarem uma briga entre um casal, que teria evoluído rapidamente para agressões graves.
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Testemunhas relataram que ambos estavam feridos e sangrando. Contudo, a jovem teria sido atingida por uma facada no peito, estava desacordada e com sangramento intenso.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram a vítima inconsciente e sem sinais vitais aparentes.
Os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu, mas a jovem não resistiu e morreu no local.
O suspeito do crime, um jovem de 28 anos, foi localizado ainda no imóvel. Ele admitiu ter cometido o crime por ciúmes da namorada, no momento da prisão.
Ainda segundo apurações da reportagem, o casal era de Minas Gerais e se mudou para Goiânia há cerca de dois meses, para trabalhar em uma empresa de veículos.
Agora, caberá à Polícia Civil (PC) conduzir as investigações e tomar as medidas legais cabíveis.