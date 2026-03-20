Jovem de 21 anos é morta pelo companheiro dentro de apartamento em Goiânia

Testemunhas relataram que ambos estavam feridos e sangrando, mas vítima acabou não resistindo

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Jovem foi encontrada morta dentro de apartamento. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas dentro de um apartamento na manhã desta sexta-feira (20), no Residencial Eldorado, em Goiânia. O caso é investigado como feminicídio.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Nápoli.

Vizinhos chamaram a Polícia Militar (PM) após presenciarem uma briga entre um casal, que teria evoluído rapidamente para agressões graves.

Testemunhas relataram que ambos estavam feridos e sangrando. Contudo, a jovem teria sido atingida por uma facada no peito, estava desacordada e com sangramento intenso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram a vítima inconsciente e sem sinais vitais aparentes.

Os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu, mas a jovem não resistiu e morreu no local.

O suspeito do crime, um jovem de 28 anos, foi localizado ainda no imóvel. Ele admitiu ter cometido o crime por ciúmes da namorada, no momento da prisão.

Ainda segundo apurações da reportagem, o casal era de Minas Gerais e se mudou para Goiânia há cerca de dois meses, para trabalhar em uma empresa de veículos.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) conduzir as investigações e tomar as medidas legais cabíveis.