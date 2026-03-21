Brasil pode ter ônibus de graça para todos: entenda o projeto do SUS do Transporte

Governo estuda tarifa zero nos ônibus urbanos e criação de sistema integrado nacional com financiamento público

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Brasil pode avançar para ter ônibus gratuitos em todo o país. O governo federal estuda a criação de um modelo nacional de tarifa zero, apelidado de “SUS do Transporte”, com foco em ampliar o acesso e reduzir desigualdades na mobilidade urbana.

A proposta ainda está em análise. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o Ministério da Fazenda avalie a viabilidade econômica da medida.

O estudo é conduzido pela equipe do ministro Fernando Haddad e busca alternativas para financiar o sistema sem depender diretamente da tarifa paga pelo usuário. De acordo com a Agência Brasil, a intenção é construir uma solução nacional integrada.

Modelo atual em xeque

Hoje, o transporte público urbano é custeado, em grande parte, pela tarifa paga pelos passageiros, com subsídios públicos em alguns casos. Para o Ministério das Cidades, esse modelo enfrenta dificuldades e perdeu sustentabilidade.

Jader Filho afirma que a lógica atual, baseada na cobrança direta, “não funciona mais” e precisa ser revista. A queda de passageiros e o aumento dos custos operacionais estão entre os fatores que pressionam o sistema.

Avanço no Congresso

O debate também ganhou força na Câmara dos Deputados do Brasil, que aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei nº 3278/21. O texto cria o marco legal do transporte coletivo urbano e já foi aprovado pelo Senado.

A proposta prevê uma rede integrada entre União, estados e municípios, além da possibilidade de uso de recursos públicos para custear gratuidades e tarifas reduzidas.

Experiências no país

A tarifa zero já é adotada em mais de 130 cidades brasileiras, principalmente de pequeno e médio porte. Na capital São Paulo, os ônibus são gratuitos aos domingos, incentivando a circulação e o acesso ao lazer.

Essas experiências são vistas como base para um modelo nacional, embora especialistas apontem desafios maiores em grandes centros.

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