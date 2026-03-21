Muita gente não sabe, mas esse detalhe na geladeira pode reduzir sua conta de luz
Ajuste simples no eletrodoméstico pode diminuir o consumo de energia e ainda melhorar a conservação dos alimentos
Pouca gente percebe, mas um detalhe simples dentro da geladeira pode impactar diretamente no valor da conta de energia. O controle de temperatura interno é responsável por regular o funcionamento do motor e, quando mal ajustado, pode fazer o aparelho gastar mais do que o necessário.
Além disso, o uso incorreto desse recurso pode comprometer a conservação dos alimentos, gerando desperdício.
Controle de temperatura influencia no consumo
O termostato da geladeira define a intensidade do resfriamento.
Quando a temperatura está mais baixa do que o necessário, o motor precisa trabalhar com maior frequência. Como resultado, o consumo de energia aumenta.
Por outro lado, quando o ajuste está equilibrado, o equipamento funciona de forma mais eficiente e econômica.
Ajuste correto evita desperdício de energia
Especialistas recomendam manter a geladeira em temperaturas adequadas para cada situação.
Em dias mais frios, por exemplo, o nível pode ser reduzido. Já em períodos de calor intenso ou quando o eletrodoméstico está muito cheio, o ideal é aumentar levemente a potência.
Assim, o motor trabalha apenas o necessário, evitando gasto excessivo.
Conservação dos alimentos também melhora
Além da economia, o ajuste correto da temperatura ajuda a preservar melhor os alimentos.
Quando o resfriamento está equilibrado:
- alimentos duram mais tempo
- há menor risco de congelamento indevido
- frutas e verduras mantêm melhor textura
- evita-se proliferação de bactérias
Dessa forma, o uso adequado do controle interno contribui tanto para a saúde quanto para o bolso.
Pequenas mudanças fazem diferença no fim do mês
Embora pareça um detalhe simples, o ajuste correto da geladeira pode gerar economia ao longo do tempo.
Além disso, o hábito reduz o desgaste do motor e aumenta a vida útil do aparelho.
Portanto, entender e utilizar corretamente esse controle pode ser uma forma prática de reduzir gastos sem esforço.
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