Muita gente não sabe, mas esse detalhe na geladeira pode reduzir sua conta de luz

Ajuste simples no eletrodoméstico pode diminuir o consumo de energia e ainda melhorar a conservação dos alimentos

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

Pouca gente percebe, mas um detalhe simples dentro da geladeira pode impactar diretamente no valor da conta de energia. O controle de temperatura interno é responsável por regular o funcionamento do motor e, quando mal ajustado, pode fazer o aparelho gastar mais do que o necessário.

Além disso, o uso incorreto desse recurso pode comprometer a conservação dos alimentos, gerando desperdício.

Controle de temperatura influencia no consumo

O termostato da geladeira define a intensidade do resfriamento.

Quando a temperatura está mais baixa do que o necessário, o motor precisa trabalhar com maior frequência. Como resultado, o consumo de energia aumenta.

Por outro lado, quando o ajuste está equilibrado, o equipamento funciona de forma mais eficiente e econômica.

Ajuste correto evita desperdício de energia

Especialistas recomendam manter a geladeira em temperaturas adequadas para cada situação.

Em dias mais frios, por exemplo, o nível pode ser reduzido. Já em períodos de calor intenso ou quando o eletrodoméstico está muito cheio, o ideal é aumentar levemente a potência.

Assim, o motor trabalha apenas o necessário, evitando gasto excessivo.

Conservação dos alimentos também melhora

Além da economia, o ajuste correto da temperatura ajuda a preservar melhor os alimentos.

Quando o resfriamento está equilibrado:

alimentos duram mais tempo

há menor risco de congelamento indevido

frutas e verduras mantêm melhor textura

evita-se proliferação de bactérias

Dessa forma, o uso adequado do controle interno contribui tanto para a saúde quanto para o bolso.

Pequenas mudanças fazem diferença no fim do mês

Embora pareça um detalhe simples, o ajuste correto da geladeira pode gerar economia ao longo do tempo.

Além disso, o hábito reduz o desgaste do motor e aumenta a vida útil do aparelho.

Portanto, entender e utilizar corretamente esse controle pode ser uma forma prática de reduzir gastos sem esforço.

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