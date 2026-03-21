Quase ninguém percebe, mas esse botão do micro-ondas muda tudo no preparo

Função pouco utilizada pode evitar alimentos queimados e garantir aquecimento mais uniforme no dia a dia

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Deixe o micro-ondas limpo em poucos minutos com essa técnica de restaurantes
(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Elisa mais você)

O micro-ondas está presente em grande parte das cozinhas brasileiras, mas nem todo mundo usa todas as funções do aparelho. Um dos recursos mais ignorados é o botão de potência, que pode fazer toda a diferença no preparo dos alimentos.

Embora muitas pessoas utilizem sempre a potência máxima, esse hábito pode prejudicar o resultado final e até estragar receitas simples.

Botão de potência controla intensidade do aquecimento

O botão de potência define a forma como o micro-ondas aquece os alimentos.

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Na prática, ele regula o tempo em que o aparelho emite ondas durante o preparo. Em potência alta, o aquecimento ocorre de forma contínua. Já em níveis médios ou baixos, o aquecimento acontece em intervalos.

Dessa forma, o calor se distribui melhor pelo alimento.

Uso incorreto pode queimar alimentos

Quando o usuário mantém sempre a potência máxima, alguns problemas podem surgir.

Entre os mais comuns estão:

  • partes externas muito quentes e interior frio
  • alimentos ressecados
  • risco de queimar bordas ou superfícies
  • perda de textura e sabor

Por isso, ajustar a potência pode melhorar significativamente o resultado.

Potência média garante melhor resultado

Especialistas recomendam utilizar potência média ou baixa em diversas situações.

Por exemplo:

  • para aquecer refeições prontas
  • para descongelar alimentos
  • para preparar pratos mais delicados
  • para evitar superaquecimento

Assim, o alimento aquece de forma mais uniforme, preservando sabor e consistência.

Pequeno ajuste faz grande diferença

Apesar de simples, o uso correto do botão de potência pode transformar a experiência na cozinha.

Além disso, o hábito ajuda a evitar desperdícios e melhora a qualidade das refeições no dia a dia.

Portanto, entender essa função permite aproveitar melhor o micro-ondas e obter resultados mais consistentes.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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