Quase ninguém percebe, mas esse botão do micro-ondas muda tudo no preparo
Função pouco utilizada pode evitar alimentos queimados e garantir aquecimento mais uniforme no dia a dia
O micro-ondas está presente em grande parte das cozinhas brasileiras, mas nem todo mundo usa todas as funções do aparelho. Um dos recursos mais ignorados é o botão de potência, que pode fazer toda a diferença no preparo dos alimentos.
Embora muitas pessoas utilizem sempre a potência máxima, esse hábito pode prejudicar o resultado final e até estragar receitas simples.
Botão de potência controla intensidade do aquecimento
O botão de potência define a forma como o micro-ondas aquece os alimentos.
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Na prática, ele regula o tempo em que o aparelho emite ondas durante o preparo. Em potência alta, o aquecimento ocorre de forma contínua. Já em níveis médios ou baixos, o aquecimento acontece em intervalos.
Dessa forma, o calor se distribui melhor pelo alimento.
Uso incorreto pode queimar alimentos
Quando o usuário mantém sempre a potência máxima, alguns problemas podem surgir.
Entre os mais comuns estão:
- partes externas muito quentes e interior frio
- alimentos ressecados
- risco de queimar bordas ou superfícies
- perda de textura e sabor
Por isso, ajustar a potência pode melhorar significativamente o resultado.
Potência média garante melhor resultado
Especialistas recomendam utilizar potência média ou baixa em diversas situações.
Por exemplo:
- para aquecer refeições prontas
- para descongelar alimentos
- para preparar pratos mais delicados
- para evitar superaquecimento
Assim, o alimento aquece de forma mais uniforme, preservando sabor e consistência.
Pequeno ajuste faz grande diferença
Apesar de simples, o uso correto do botão de potência pode transformar a experiência na cozinha.
Além disso, o hábito ajuda a evitar desperdícios e melhora a qualidade das refeições no dia a dia.
Portanto, entender essa função permite aproveitar melhor o micro-ondas e obter resultados mais consistentes.
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