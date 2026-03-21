Quase ninguém percebe, mas esse botão do micro-ondas muda tudo no preparo

Função pouco utilizada pode evitar alimentos queimados e garantir aquecimento mais uniforme no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Elisa mais você)

O micro-ondas está presente em grande parte das cozinhas brasileiras, mas nem todo mundo usa todas as funções do aparelho. Um dos recursos mais ignorados é o botão de potência, que pode fazer toda a diferença no preparo dos alimentos.

Embora muitas pessoas utilizem sempre a potência máxima, esse hábito pode prejudicar o resultado final e até estragar receitas simples.

Botão de potência controla intensidade do aquecimento

O botão de potência define a forma como o micro-ondas aquece os alimentos.

Na prática, ele regula o tempo em que o aparelho emite ondas durante o preparo. Em potência alta, o aquecimento ocorre de forma contínua. Já em níveis médios ou baixos, o aquecimento acontece em intervalos.

Dessa forma, o calor se distribui melhor pelo alimento.

Uso incorreto pode queimar alimentos

Quando o usuário mantém sempre a potência máxima, alguns problemas podem surgir.

Entre os mais comuns estão:

partes externas muito quentes e interior frio

alimentos ressecados

risco de queimar bordas ou superfícies

perda de textura e sabor

Por isso, ajustar a potência pode melhorar significativamente o resultado.

Potência média garante melhor resultado

Especialistas recomendam utilizar potência média ou baixa em diversas situações.

Por exemplo:

para aquecer refeições prontas

para descongelar alimentos

para preparar pratos mais delicados

para evitar superaquecimento

Assim, o alimento aquece de forma mais uniforme, preservando sabor e consistência.

Pequeno ajuste faz grande diferença

Apesar de simples, o uso correto do botão de potência pode transformar a experiência na cozinha.

Além disso, o hábito ajuda a evitar desperdícios e melhora a qualidade das refeições no dia a dia.

Portanto, entender essa função permite aproveitar melhor o micro-ondas e obter resultados mais consistentes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!