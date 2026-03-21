Você sempre usou errado a vida toda? O jeito correto de usar os fones de ouvido, segundo a Apple

Posicionamento dos AirPods influencia diretamente no conforto, encaixe e qualidade do áudio, segundo orientação da própria fabricante

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muita gente usa fones de ouvido todos os dias, mas poucos conhecem a forma correta de posicioná-los. No caso dos AirPods, da Apple, o encaixe interfere diretamente na qualidade do som, no conforto e até no funcionamento dos sensores.

As orientações ganharam destaque nas redes sociais e chamaram atenção para um erro comum. Enquanto muitos posicionam o fone com a haste para baixo, a Apple recomenda outro ajuste.

Como usar os AirPods da forma correta

De acordo com a fabricante, o ideal é posicionar o fone com a haste levemente inclinada para a frente, acompanhando o formato natural da orelha.

Assim, o encaixe fica mais firme e confortável. Além disso, o ajuste melhora o isolamento acústico e favorece o desempenho do cancelamento de ruído.

Por que o uso tradicional pode atrapalhar

Muitas pessoas utilizam os AirPods com a haste apontada diretamente para baixo. No entanto, esse formato não segue o design pensado pela Apple.

Com esse posicionamento, o áudio perde qualidade e o microfone capta a voz com menos eficiência. Isso acontece porque os sensores funcionam melhor em um ângulo específico.

Sensores e chamadas também melhoram com o ajuste

Quando o usuário posiciona corretamente o fone, os sensores respondem com mais precisão. Dessa forma, os recursos inteligentes funcionam melhor no dia a dia.

Além disso, a captação de voz durante chamadas fica mais clara. Portanto, o usuário garante melhor qualidade em ligações e gravações.

Ajuste simples melhora toda a experiência

A recomendação é simples: ao colocar o fone, basta girá-lo levemente até alinhar com a orelha, mantendo a haste inclinada para a frente.

Com esse pequeno ajuste, o som fica mais limpo, o encaixe mais firme e o uso mais confortável. Assim, o usuário aproveita melhor todos os recursos do acessório.

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