Após repercussão negativa, influenciadora pede desculpas por chamar Goiânia de “roça”

Publicação provocou reação nas redes e terminou com pedido de desculpas

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora Duda Schusterr se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um vídeo em que faz comentários sobre Goiânia.

Na publicação original, a jovem afirmou que havia chegado na “roça” ao desembarcar na capital, além de ironizar o estilo de vida local. O conteúdo viralizou e gerou críticas de internautas.

Diante da repercussão, ela gravou um novo vídeo afirmando que a fala foi feita em tom de brincadeira com uma amiga, além de ter sido tirada de contexto.

“A Ana Luísa é bem agro, ela vive de bota, fivela, chapéu. Eu brinco com ela, chamo de caipirinha, mas é uma piada entre a gente”, explicou.

A influenciadora também afirmou que não teve a intenção de ofender a cidade e pediu desculpas a quem se sentiu atingido.

“Para quem se ofendeu, peço desculpas. Não é a minha opinião sobre Goiânia”, disse.

Entenda o caso

A polêmica começou após um vídeo publicado no TikTok, em que Duda Schusterr faz comentários sobre Goiânia, dizendo que achava que a cidade “não tinha nada”, que veria “boi” e chamando moradores de “caipiras”.

A repercussão levou a respostas nas redes sociais, incluindo um vídeo da influenciadora goiana Brenda Queiroz ao lado do governador Ronaldo Caiado.

Na gravação, o chefe do Executivo estadual defendeu Goiás e destacou pontos como segurança, qualidade de vida e opções de lazer.

“Nosso Estado de Goiás não é comandado pelo PCC, você anda na rua com total tranquilidade e desfruta das belezas. […] venha pra Goiás”, afirmou.

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