Comerciante em Goiânia toma atitude drástica após motorista parar em estacionamento exclusivo: “Alguém ficou bravo!”

Caso registrado em vídeo viraliza e divide opiniões sobre uso indevido de vagas e reação do lojista

Ícaro Gonçalves - 22 de março de 2026

Lojista colou diversos planfletos no carro estacionado (Imagens: Captura de tela/Instagram)

Um lojista de Goiânia tomou uma atitude drástica após um motorista estacionar indevidamente em uma vaga exclusiva para clientes em atendimento, na última sexta-feira (20).

Sem a vaga para os clientes, o dono da loja decidiu imprimir diversos panfletos informando a exclusividade do local e os colar em várias partes do carro.

O caso aconteceu em frente a um estabelecimento de calçados que fica na Rua T-38, no Setor Bueno. Como destacado nos panfletos, o estacionamento é restrito a clientes durante o horário comercial — das 08h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 08h às 14h aos sábados.

Toda a ação foi registrada e publicada pelo empresário Markley Claudino (@markley.imoveis) em um vídeo no Instagram, que já passa de 24 mil visualizações.

“Coisas que só acontecem em Goiânia… Olha aqui, alguém estacionou onde não podia. O pessoal ficou bravo, ein!”, disse o empresário no registro.

O vídeo tem gerado debates entre internautas. Enquanto alguns apoiaram a atitude do comerciante, alegando desrespeito às regras por parte do motorista, outros consideraram a medida exagerada.

Do ponto de vista legal, a situação levanta questionamentos. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, vagas em áreas públicas, como recuos de calçada integrados à via, não podem ser consideradas exclusivas para clientes, mesmo que haja placas indicativas.

Nesses casos, qualquer motorista pode estacionar, já que apenas o poder público tem competência para regulamentar e restringir o uso dessas vagas.

Por outro lado, quando o estacionamento está dentro de uma área privada do estabelecimento, o proprietário pode limitar o uso a clientes.

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