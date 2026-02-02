Homem cercado pela Rotam no Setor Bueno havia deixado a cadeia há menos de duas semanas

Paulo Henrique Brito de Oliveira foi detido apenas 11 dias após receber alvará de soltura

Samuel Leão - 02 de fevereiro de 2026

Paulo foi preso durante o cerca policial da Rotam. (Foto: Reprodução)

A mobilização policial que parou o cruzamento da Avenida T-4 com a Rua T-62, no Setor Bueno, na noite deste domingo (1º), ganhou contornos ainda mais graves após a revelação da ficha criminal do envolvido.

Paulo Henrique Brito de Oliveira, o homem que mobilizou diversas viaturas da Rotam após ameaçar matar a ex-companheira, é um “velho conhecido” da Justiça e gozava de uma liberdade que durou pouquíssimo tempo.

O Portal 6 apurou que ele havia deixado a unidade prisional no último dia 21 de janeiro. Ou seja, o suspeito ficou apenas 11 dias fora das grades antes de voltar a ser o centro de uma ocorrência.

Em outras situações, ele já danificou o carro da mãe da ex, além de proferir ameaças na frente da casa delas.

Também já afirmou que iria até a porta da residência dela e, se ela não falasse com ele, estaria “pronto para morrer” e até trocar tiro com a PM.

Na noite do domingo (1º), o clima de pânico tomou conta de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Paulo Henrique, que estaria armado, tentou invadir a residência da ex-companheira. Diante da ameaça iminente e do histórico do agressor, o grupamento tático da Rotam foi acionado para acompanhar o caso.

O cerco policial, que foi registrado por diversos celulares de quem estava pela região, terminou sem feridos, e o suspeito novamente foi preso. Ele permanece à disposição das autoridades.

