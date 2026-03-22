Folhas de louro com açúcar: por que essa mistura é recomendada e para que serve

Prática popular combina elementos simbólicos ligados à prosperidade e segue sendo adotada por quem busca atrair boas energias para a vida financeira

Layne Brito - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A mistura de folhas de louro com açúcar ganhou espaço como um ritual simples associado à busca por prosperidade e abundância financeira. A prática, bastante difundida em diferentes culturas, parte da ideia de que certos elementos naturais carregam significados simbólicos capazes de influenciar o campo energético.

O louro, historicamente, está ligado a vitória, proteção e conquistas, sendo frequentemente associado ao sucesso pessoal e à superação de desafios. Ao longo do tempo, passou a ser utilizado em rituais que simbolizam avanço, determinação e alcance de objetivos, especialmente na área financeira.

Já o açúcar é visto como um elemento que atrai situações favoráveis, representando doçura, harmonia e abertura de caminhos. Dentro dessas crenças, ele atua como um potencializador de energias positivas, ajudando a criar um ambiente propício ao crescimento e à estabilidade econômica.

A combinação dos dois ingredientes, portanto, forma um ritual que simboliza a atração de oportunidades e prosperidade. A prática é considerada simples e pode ser realizada em qualquer período, sem a necessidade de preparação complexa.

Para realizar o ritual, o primeiro passo é escolher algumas folhas de louro secas e em bom estado, colocando-as em um recipiente limpo, preferencialmente de vidro ou cerâmica. Em seguida, deve-se adicionar uma ou duas colheres de açúcar, garantindo que ambos os elementos entrem em contato.

Depois disso, a mistura deve ser feita de forma delicada, mantendo uma intenção clara relacionada à prosperidade financeira. Em poucos minutos, os ingredientes são deixados em repouso, simbolizando a integração das energias e a abertura de caminhos.

O recipiente pode ser colocado em locais estratégicos da casa, como a cozinha ou próximo à entrada, onde há maior circulação. A recomendação é manter a mistura por alguns dias e substituí-la sempre que o açúcar apresentar umidade ou as folhas perderem o aroma.

Algumas pessoas também optam por guardar pequenas quantidades na carteira ou em locais onde mantêm dinheiro, reforçando o simbolismo da prática. Apesar disso, é importante considerar que o ritual não possui comprovação científica e não garante resultados financeiros imediatos, sendo interpretado como uma tradição baseada em crenças populares.

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