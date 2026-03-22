Não é só temperar: o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço

Técnica simples de preparo antes do fogo pode transformar textura e sabor da carne no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muita gente acredita que basta temperar para garantir um bom bife. No entanto, o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço começa antes mesmo do fogo.

Especialistas em culinária apontam que o segredo está no preparo prévio da carne, especialmente no tempo de descanso e no tratamento das fibras.

O passo que muda tudo no preparo

Antes de ir para a frigideira, a carne precisa passar por um processo simples: descansar e ser preparada corretamente.

Esse preparo pode incluir:

deixar a carne em temperatura ambiente

aplicar sal ou marinada com antecedência

permitir que as fibras relaxem

Segundo especialistas, esse processo ajuda a carne a cozinhar de forma mais uniforme e manter a suculência.

Por que a carne fica mais macia

Quando a carne descansa antes do preparo, as fibras musculares ficam menos contraídas.

Além disso, técnicas como o uso de sal grosso ou marinadas ajudam a quebrar essas fibras, o que facilita o cozimento.

Por isso, o resultado é um bife mais macio e suculento.

Temperatura faz diferença

Outro ponto essencial é não colocar a carne gelada diretamente na frigideira.

Quando isso acontece, o choque térmico prejudica o cozimento. Por outro lado, ao deixar a carne fora da geladeira por alguns minutos, o calor se distribui melhor durante o preparo.

Assim, o bife atinge o ponto ideal com mais facilidade.

Erro comum na cozinha

Um dos erros mais comuns é levar a carne direto ao fogo sem preparo prévio.

Nesse caso, a carne pode:

perder líquido rapidamente

ficar dura

cozinhar de forma irregular

Portanto, o simples hábito de preparar antes faz grande diferença no resultado final.

Dica extra para mais suculência

Além do preparo antes da frigideira, outro detalhe importante é não mexer na carne o tempo todo.

Selar bem cada lado ajuda a manter os sucos internos e melhora o sabor.

Assim, a combinação de preparo prévio e técnica correta garante um bife mais macio no almoço.

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