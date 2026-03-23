Aposta de Goiânia acerta números sorteados na Mega-Sena e leva mais de R$ 65 mil para casa

Aposta simples registrada em Goiânia acertou cinco dezenas no concurso 2987 da Mega-Sena e garantiu prêmio da Caixa

Gustavo de Souza - 23 de março de 2026

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma aposta feita em Goiânia deu um retonro de milhares de reais a um único jogo no concurso 2987 da Mega Sena.

Mesmo sem vencedor na faixa principal, um bilhete registrado na capital goiana, na casa lotérica Teimosinha Loterias, acertou cinco dezenas — configurando uma quina — e garantiu R$ 65.305,07 para quem apostou, deixando a capital goiana entre as 20 cidades que tiveram apostas com cinco acertos.

O concurso 2987 sorteou os números 16, 17, 20, 28, 46 e 47.

Nenhum dos apostadores acertou todas as dezenas, deixando o prêmio principal acumulado no valor de R$ 13 milhões. Ainda assim, via de regra, a rodada premia quem chega perto do resultado, e é nesse caso que o apostador de Goiânia entra.

De acordo com a Caixa, a Mega Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis números. A faixa da quina recebe 13% do total destinado à pemiação bruta, enquanto a sena concentra a maior fatia do valor.

A modalidade também permite recursos como Surpresinha, Bolão e Teimosinha. No caso da aposta goiana, o prêmio saiu de um jogo físico simples, sem nenhuma combinação ampliada, o que reforça o apelo popular da loteria de esperança em um prêmio robusto com poucos reais de gasto.

A Caixa informa ainda que os sorteios da Mega Sena ocorrem toda terça, quinta e sábado, a partir das 21h. O resultado de todos os concursos, como outras loterias, são divulgados diariamente pelo Portal 6.

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