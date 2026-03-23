Arroz carreteiro raiz: receita perfeita para o almoço de domingo

Prato tradicional nasceu nas estradas do Brasil e ganhou versões modernas com novos ingredientes e técnicas

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram @chefjoaovieira)

O arroz carreteiro raiz é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira. Criado nas estradas por antigos carreteiros, ele surgiu como uma refeição prática, nutritiva e resistente ao tempo, preparada com poucos ingredientes e sem necessidade de refrigeração.

A receita foi destacada pelo chef João Vieira, do perfil @chefjoaovieira, vencedor de importantes prêmios gastronômicos. Em vídeo, ele apresentou a versão clássica do prato e também mostrou adaptações modernas que vêm sendo utilizadas na cozinha atual.

Origem do arroz carreteiro

O arroz carreteiro nasceu entre os séculos 18 e 19, quando trabalhadores transportavam mercadorias em carroças pelo interior do Brasil.

Como as viagens eram longas, os ingredientes precisavam durar bastante tempo. Por isso, a receita original utilizava apenas três itens:

arroz

charque

gordura

Além disso, esses ingredientes garantiam alta carga calórica, o que ajudava a manter a energia durante as jornadas.

Receita tradicional e suas variações

Com o passar do tempo, o prato ganhou novas versões. Ainda assim, a base do arroz carreteiro raiz continua sendo respeitada.

Segundo o chef João Vieira, hoje é comum adicionar outros ingredientes para intensificar o sabor. Entre eles, estão:

linguiça

bacon

cebola

alho

pimentão

tomate

cheiro-verde

Dessa forma, a receita se torna mais rica, sem perder a essência.

Como preparar o arroz carreteiro

O preparo começa com a gordura na panela, geralmente banha ou óleo. Em seguida, entram bacon e linguiça para dourar.

Depois disso, o charque é adicionado junto com temperos como cebola e alho. Logo após, entram os demais ingredientes, como pimentões e arroz.

Na sequência, o cozinheiro acrescenta água e ajusta o sal com cuidado, já que o charque possui sabor mais intenso.

Por fim, o prato cozinha até o arroz ficar macio. Para finalizar, ervas como cebolinha e salsinha dão frescor à receita.

Prato que atravessa gerações

Apesar das adaptações, o arroz carreteiro continua sendo um símbolo da culinária brasileira.

Por um lado, ele mantém sua origem simples e rústica. Por outro, permite variações que atendem diferentes gostos e estilos de preparo.

Assim , o prato segue presente em almoços de família, encontros e refeições tradicionais, especialmente aos domingos.

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