Onde assistir Atlético-GO x Anápolis nesta quinta-feira (26) pela Copa Centro-Oeste
Atlético-GO e Anápolis farão sua estreia na primeira fase da estreante Copa Centro-Oeste, torneio cujo campeão se classifica para a final da Copa Verde
Atlético-GO e Anápolis voltam a se enfrentar em mais um capítulo do futebol goiano, desta vez pela Copa Centro-Oeste, competição inédita que faz parte dos novos moldes da Copa Verde. O duelo acontece nesta quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e marca a estreia das equipes na competição regional.
O Atlético-GO aposta no fator casa para iniciar a trajetória com vantagem e reafirmar sua força diante da torcida. Já o Anápolis chega correndo atrás de bons resultados após eliminação na Copa do Brasil.
Novo formato da Copa Verde
O confronto chega num contexto de reformulação no campeonato. A Copa Verde, que chega a sua 13ª edição, agora é formada por outras duas competições: a Copa Norte e a recém-criada Copa Centro-Oeste, reunindo, ao todo, 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo.
Os campeões desses dois torneios ganharão seus respectivos troféus e vaga na Copa do Brasil do ano que vem, além de protagonizarem a final da Copa Verde — último jogo da liga.
Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Onde assistir: Canal do Benja e Sportynet (YouTube, redes sociais e streaming)
