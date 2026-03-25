Aposta de Goiás leva quase R$ 60 mil na Mega-Sena; confira a cidade

Prêmio acumulou e jogadores agora podem disputar R$ 17 milhões

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A noite desta terça-feira (24) terminou com uma grata notícia para um goiano, que conseguiu acertar cinco dos seis números sorteados no concurso 2988 da Mega-Sena, levando para casa quase R$ 60 mil.

A aposta da sorte foi registrada em Luziânia, por meio dos canais eletrônicos. Com a quina, o jogador faturou R$ 58.355,02.

Além de Goiás, Alagoas (AL), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP) também registraram vencedores na quina.

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Apesar da conquista, nenhum apostador conseguiu cravar todas as dezenas. Assim, o prêmio acumulou, e agora os jogadores podem disputar R$ 17 milhões.

Os números sorteados na Mega-Sena 2988 foram: 36 – 23 – 28 – 58 – 57 – 21. 

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (26), a partir das 20h.

Para concorrer, basta registrar uma aposta até uma hora antes do sorteio em uma lotérica credenciada ou, sem sair de casa, por meio do internet banking ou do site Loterias Online.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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