Aposta de Goiás leva quase R$ 60 mil na Mega-Sena; confira a cidade

Prêmio acumulou e jogadores agora podem disputar R$ 17 milhões

Isabella Valverde - 25 de março de 2026

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A noite desta terça-feira (24) terminou com uma grata notícia para um goiano, que conseguiu acertar cinco dos seis números sorteados no concurso 2988 da Mega-Sena, levando para casa quase R$ 60 mil.

A aposta da sorte foi registrada em Luziânia, por meio dos canais eletrônicos. Com a quina, o jogador faturou R$ 58.355,02.

Além de Goiás, Alagoas (AL), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP) também registraram vencedores na quina.

Apesar da conquista, nenhum apostador conseguiu cravar todas as dezenas. Assim, o prêmio acumulou, e agora os jogadores podem disputar R$ 17 milhões.

Os números sorteados na Mega-Sena 2988 foram: 36 – 23 – 28 – 58 – 57 – 21.

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (26), a partir das 20h.

Para concorrer, basta registrar uma aposta até uma hora antes do sorteio em uma lotérica credenciada ou, sem sair de casa, por meio do internet banking ou do site Loterias Online.

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