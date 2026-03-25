Prefeitura de Anápolis está contratando estagiários para diversas áreas; veja como se inscrever

Programa oferece bolsa e auxílio-transporte para estudantes de diferentes cursos de graduação

Lara Duarte -
Centro Administrativo Ademar Santillo, sede da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)
Centro Administrativo Ademar Santillo, sede do Poder Executivo de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

A Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas para estudantes de ensino superior interessados em atuar no serviço público por meio do Programa Jovem Aprendiz e Estagiário.

As oportunidades abrangem diversas áreas, com maior demanda para cursos ligados à educação, além de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Arquitetura e Educação Física.

Podem participar alunos matriculados a partir do primeiro período da graduação. O estágio tem duração de até dois anos, com jornada de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Leia também

Os selecionados recebem bolsa mensal de R$ 700, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, o que soma R$ 917,80 por mês.

Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo, localizado na Avenida Brasil Sul, nº 200, no Setor Central.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de matrícula ou declaração da instituição de ensino.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.