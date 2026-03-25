Prefeitura de Anápolis está contratando estagiários para diversas áreas; veja como se inscrever

Programa oferece bolsa e auxílio-transporte para estudantes de diferentes cursos de graduação

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Centro Administrativo Ademar Santillo, sede do Poder Executivo de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

A Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas para estudantes de ensino superior interessados em atuar no serviço público por meio do Programa Jovem Aprendiz e Estagiário.

As oportunidades abrangem diversas áreas, com maior demanda para cursos ligados à educação, além de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Arquitetura e Educação Física.

Podem participar alunos matriculados a partir do primeiro período da graduação. O estágio tem duração de até dois anos, com jornada de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Os selecionados recebem bolsa mensal de R$ 700, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, o que soma R$ 917,80 por mês.

Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo, localizado na Avenida Brasil Sul, nº 200, no Setor Central.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de matrícula ou declaração da instituição de ensino.

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