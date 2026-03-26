Zé Felipe fala sobre possível reconciliação com Ana Castela

Cantor disse que pressão acabou afetando os dois, ainda que ela não tenha demonstrado incômodo

Folhapress - 26 de março de 2026

Ana Castela e Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Zé Felipe afirmou que não pretende retomar o relacionamento com Ana Castela. Nas redes socais, o cantor apontou diferenças na rotina e no momento de vida dos dois como fator decisivo para o fim do namoro que durou cerca de dois meses.

A declaração foi feita em uma caixinha de perguntas no Instagram, após um seguidor questionar se haveria chance de reconciliação. “Namorar comigo não é fácil. O combo é muito grande, vocês me entendem? Ainda mais [para] uma menina de 22 anos. Eu tenho três filhos. Da mesma forma que tem muita gente que gosta de mim aqui, tem muita gente que não gosta e quem sofre é quem está em volta”, afirmou. O cantor é pai de Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo,1, do seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Segundo ele, a pressão acabou afetando os dois, ainda que ela não tenha demonstrado incômodo. “O ‘trem’ da Ana sempre foi muito arrumadinho. Ela falou que nunca pesou para ela, mas isso me pesava. Eu senti a bagunça que eu fiz ali”.

Apesar do término, Zé Felipe afirmou que mantém uma relação próxima com a ex. “O carinho, a admiração, a amizade? Os amigos da Ana hoje são meus amigos. Eu amo a família da Ana. Isso é para sempre”, declarou.