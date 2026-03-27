Novo Terminal Padre Pelágio é inaugurado em Goiânia com reconhecimento facial e novidades

Lançamento também contará com apresentação de ônibus sustentáveis inéditos no Brasil

Augusto Araújo - 27 de março de 2026

Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. (Foto: Google Street View)

Após aproximadamente 11 meses, será entregue nesta sexta-feira (27) o “novo” Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. No total, foram investidos R$ 30,5 milhões para a requalificação do local.

O espaço agora conta com estrutura ampliada, centro comercial popular, usina fotovoltaica, totens digitais e um moderno sistema de segurança com 121 câmeras equipadas com reconhecimento facial.

Vale destacar também que o Padre Pelágio, localizado às margens da Avenida Anhanguera, atenderá agora a cerca de 65 mil passageiros por dia.

No evento de lançamento do novo terminal, também serão apresentados os primeiros ônibus articulados sustentáveis movidos a biometano em operação regular no Brasil. Os veículos vão integrar o corredor BRT Leste-Oeste.

As melhorias fazem parte do projeto Nova Anhanguera, que reúne investimentos de R$ 2,5 bilhões voltados à modernização dos terminais e estações ao longo do Eixo Anhanguera, principal corredor de mobilidade da Região Metropolitana de Goiânia.

Além das entregas, o evento marca o anúncio da implantação da primeira usina de biometano de Goiás e do primeiro gasoduto do estado, que será instalado no município de Guapó.

O projeto contará com investimento de R$ 150 milhões, resultado de parceria entre GoiásGás, GeoGreen Biogás e o Consórcio BRT, conforme divulgado pelo Governo de Goiás.

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