Novo Terminal Padre Pelágio é inaugurado em Goiânia com reconhecimento facial e novidades
Lançamento também contará com apresentação de ônibus sustentáveis inéditos no Brasil
Após aproximadamente 11 meses, será entregue nesta sexta-feira (27) o “novo” Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. No total, foram investidos R$ 30,5 milhões para a requalificação do local.
O espaço agora conta com estrutura ampliada, centro comercial popular, usina fotovoltaica, totens digitais e um moderno sistema de segurança com 121 câmeras equipadas com reconhecimento facial.
Vale destacar também que o Padre Pelágio, localizado às margens da Avenida Anhanguera, atenderá agora a cerca de 65 mil passageiros por dia.
- Polícia Federal realiza operação em Goiás para combater preços abusivos em postos de combustíveis
- Empresário de Anápolis que saiu com ex-funcionário após receber PIX de R$ 100 mil está desaparecido há uma semana
- Motorista de caminhonete de luxo morre e mulher fica gravemente ferida em acidente na BR-060, em Rio Verde
No evento de lançamento do novo terminal, também serão apresentados os primeiros ônibus articulados sustentáveis movidos a biometano em operação regular no Brasil. Os veículos vão integrar o corredor BRT Leste-Oeste.
As melhorias fazem parte do projeto Nova Anhanguera, que reúne investimentos de R$ 2,5 bilhões voltados à modernização dos terminais e estações ao longo do Eixo Anhanguera, principal corredor de mobilidade da Região Metropolitana de Goiânia.
Além das entregas, o evento marca o anúncio da implantação da primeira usina de biometano de Goiás e do primeiro gasoduto do estado, que será instalado no município de Guapó.
O projeto contará com investimento de R$ 150 milhões, resultado de parceria entre GoiásGás, GeoGreen Biogás e o Consórcio BRT, conforme divulgado pelo Governo de Goiás.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!