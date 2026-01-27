Governo de Goiás define datas para entrega de 500 novos ônibus sustentáveis na Grande Goiânia

Frotas serão destinadas para BRT Leste-Oeste e nas linhas alimentadoras da capital e municípios vizinhos

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2026

Novos ônibus movidos a biometano ou GNV. (Foto: Divulgação)

A renovação do transporte coletivo na Grande Goiânia já tem datas marcadas para sair do papel, começando oficialmente em 31 de março de 2026 com a entrega dos primeiros oito ônibus articulados.

O cronograma ganha tração em setembro do mesmo ano, prazo final para a chegada de outros 71 articulados e mais 22 veículos do tipo padronl, de dois eixos, com comprimento entre 12,1 metros e 13,2 metros, e de três eixos, com até 15 metros.

A segunda fase da modernização ocorrerá em 2027, com a integração de 110 unidades em junho e o encerramento do cronograma em 31 de dezembro, quando os últimos 290 ônibus deverão estar em plena operação nas ruas.

No total, serão incorporados 501 veículos movidos a biometano ou Gás Natural Veicular (GNV) ao sistema metropolitano.

A frota será dividida entre 79 ônibus articulados de 19,2 metros, voltados especificamente para o fluxo do BRT Leste-Oeste, e outras 422 unidades padronl, que atuarão nas linhas alimentadoras da capital e dos municípios vizinhos.

Todos os novos modelos contarão com sistema de ar-condicionado e variações de piso alto ou baixo, adaptando-se tanto às estações elevadas quanto às vias convencionais.

A iniciativa, formalizada pelo Governo de Goiás por meio da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), coloca a região como a maior do país a operar com essa tecnologia sustentável, que reduz em até 95% a emissão de poluentes.

De acordo com a Secretaria-Geral de Governo, a modernização é sustentada por subsídios estaduais e municipais, permitindo a descarbonização da frota e maior conforto aos usuários sem que o investimento resulte em aumento no preço da passagem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!