Vamos ter maioria no Senado e ‘impichar’ Alexandre de Moraes, diz Eduardo Bolsonaro nos EUA

Declaração foi feita durante agenda internacional e repercutiu no cenário político

Folhapress - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) – O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que, se o senador Flávio Bolsonaro (PL) for eleito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai sofrer um processo de impeachment. A fala ocorreu nesta sexta-feira (27) durante o discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos EUA.

“Existe um prognóstico que vamos ter a maioria no Senado”, disse ele em referência a base aliada da direita. “Os futuros senadores vao ‘impichar’ o Alexandre de Moraes. Vamos chutar para fora esses juízes corruptos. No dia seguinte, eu vou processar ele pela prisão, pelos crimes que ele cometeu e por quando ele me processou por crimes que eu não cometi.”

O ex-parlamentar, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro no ano passado, foi um dos principais defensores das taxações contra com o Brasil e de punições contra Moraes, que caíram no fim do ano passado.

O ex-deputado se mudou para os Estados Unidos há um ano alegando sofrer perseguição no Brasil e perdeu seu mandato parlamentar por faltas.

No CPAC, afirmou que ele e sua esposa têm contas bancárias congeladas. “Eles tiraram o meu passaporte, meu mandato. Agora, eu sou um ex-deputado. Não me deixam nem ser um policial federal no Brasil”, disse ele, que ironizou que vive nesta situação porque é “uma ameaça ao Brasil” e que é “um cara muito perigoso”.

“Não temos medo de você, Alexandre de Moraes. Vamos vencer essas eleições, vamos perdoar Jair Bolsonaro, e os EUA vão ter o maior aliado no Brasil no ano que vem”, diz.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, Eduardo tem guiado Flávio em viagens internacionais para construir uma articulação estrangeira de extrema direita. O senador é pré-candidato pelo PL à Presidência da República e também vai se apresentar no evento neste sábado (28).

Diferente do ano passado, quando discursou sozinho no palco da conferência, Eduardo dividiu o horário com outros convidados de diferentes países, como Austrália, Húngria, Japão e ex-primeira-ministra do Reino Unidos de Liz Truss.

O presidente do CPAC, Matt Schlapp, afirmou que ama Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro. Também alegou que esteve no Brasil e viu que nos livros didáticos “crianças com 9 anos aprendem que podem ser ativos sexualmente e trocar seu gênero”, sem explicar a que obra se referia.

Aliados do bolsonarista, o ex-parlamentar e o ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, têm intensificado pedidos para que a comunidade internacional acompanhe o processo eleitoral brasileiro. Na última semana, estava planejada a viagem de Darren Beattie, conselheiro para relações com o Brasil nos Estados Unidos, para o Brasil.

Beattie tentou uma visita a Jair Bolsonaro, que, em um primeiro momento, foi autorizada pelo ministro do ST Alexandre de Moraes. Porém, depois de manifestação do ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, o magistrado retrocedeu.

O juiz afirmou que a visita poderia configurar “indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro”. Ele também disse que o pedido não se enquadra nos objetivos oficialmente comunicados pelo Departamento de Estado, relacionados a entender o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

Darren Beattie é crítico de Moraes e do governo federal, e sua visita se daria em contexto no qual o Brasil avalia que Trump pode tentar interferir nas eleições. No Brasil, ele também planejava tratar de decisões judiciais que determinaram o bloqueio de perfis em redes sociais no âmbito dos inquéritos sobre “fake news” e milícias digitais conduzidos pelo STF.

O conselheiro ainda procurava uma ampla agenda com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que a partir de junho será comandado por indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o ministro Kássio Nunes Marques na presidência e André Mendonça como vice.