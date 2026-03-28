6 nomes bonitos que eram febre nos anos 80 e hoje desapareceram dos registros de crianças

Lista resgata nomes que marcaram gerações, mas perderam espaço para opções mais modernas nos últimos anos

Gabriel Yuri Souto - 28 de março de 2026

Certidão de nascimento antiga (Foto: Reprodução)

Alguns nomes que fizeram muito sucesso nos anos 80 praticamente desapareceram dos registros de crianças atualmente. A mudança reflete uma transformação nas preferências dos pais, que passaram a optar por nomes mais modernos, curtos ou internacionais.

De acordo com conteúdo produzido por Pedro Ribeiro, nomes que antes eram comuns em certidões de nascimento hoje se tornaram raros, mesmo carregando significados fortes e históricos .

Nomes que marcaram os anos 80

Durante a década de 1980, alguns nomes se destacaram pela popularidade e presença constante nas famílias brasileiras. No entanto, com o passar do tempo, essas escolhas perderam espaço.

Veja alguns exemplos:

Carla

Nome de origem germânica que significa “mulher forte” ou “mulher do povo”. Foi muito popular entre as décadas de 1980 e 2000, mas perdeu espaço com a chegada de nomes mais curtos e modernos.

Márcia

Vem do latim e tem relação com Marte, deus da guerra, carregando o sentido de força e coragem. Bastante comum em gerações anteriores, hoje é visto como um nome mais datado.

Ângela

De origem grega, significa “mensageira” ou “anjo”. Já foi muito usado por sua ligação com espiritualidade e delicadeza, mas caiu em desuso com a preferência por nomes mais atuais.

César

Nome latino com forte peso histórico, associado à liderança e poder. Apesar do significado imponente, perdeu popularidade entre pais que buscam nomes menos tradicionais.

Marcos

Clássico e bastante comum no Brasil, também ligado ao deus Marte. Mesmo sendo conhecido e forte, vem sendo substituído por variações mais modernas.

Rubens

Nome de origem latina que significa “avermelhado” ou “brilhante”. Carrega um ar sofisticado e artístico, mas hoje aparece com menos frequência nos registros.

Por que esses nomes deixaram de ser usados

Com o avanço das tendências, os pais passaram a buscar nomes diferentes e mais atuais. Além disso, nomes compostos e variações internacionais ganharam espaço.

Consequentemente, muitos nomes tradicionais ficaram associados a gerações anteriores, o que contribuiu para a queda na popularidade entre os recém-nascidos.

Outro fator importante é a busca por originalidade. Hoje, há uma valorização maior por nomes únicos ou menos comuns, o que reduz ainda mais o uso de nomes clássicos.

Mudança de comportamento nas escolhas

A escolha do nome de um filho acompanha mudanças culturais e sociais. Atualmente, referências de filmes, séries e influenciadores também influenciam diretamente nas decisões.

Além disso, nomes mais curtos ou com sonoridade internacional tendem a se destacar. Por isso, opções como Carla, Márcia ou Rubens acabam ficando em segundo plano.

Segundo Pedro Ribeiro, apesar de menos utilizados, esses nomes continuam carregando significado e história, sendo parte importante da memória cultural de diferentes gerações.

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