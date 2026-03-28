Juliana Paes anuncia que não será mais rainha de bateria da Viradouro

Atriz diz que segue junto com a escola de samba, mas de forma diferente

Folhapress - 28 de março de 2026

Juliana Paes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliana Paes, 47, vai deixar o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, ao qual retornou após 17 anos para o desfile vitorioso no Carnaval deste ano. A atriz anunciou a decisão em um vídeo publicado em suas redes sociais neste sábado (28).

“Nesta semana foi o meu dia, foi o meu aniversário, mas a minha sensação é que os meus presentes vieram antes neste ano”, comentou. “E um deles foi ter sido campeã do Carnaval junto com a Viradouro, junto com mestre Ciça. É pra falar sobre isso um pouquinho que eu de fato tô aqui gravando esse vídeo para vocês.”

Ela disse que aceitou voltar a desfilar à frente da bateria por causa da homenagem que a escola fez a Ciça com o enredo “Pra Cima, Ciça!” e a influência de seu pai, Carlos Henrique, que morreu em 2024 e era apaixonado pela Viradouro. E que ainda sente que está sonhando quando se lembra da vitória na Sapucaí.

“Ainda acordo sem acreditar”, afirmou. “Quando eu lembro que nós vencemos, depois de 17 anos. Gente, 17 anos longe da Viradouro, desse furacão vermelho e branco… voltar e vencer. Eu juro que, assim, nos meus pedidos, eu não pedi tanto.”

“Mas eu juro que eu agradeci muito também, porque eu senti que a história que a gente contou foi uma história honrada, sabe?”, prosseguiu. “Para o Ciça, para o meu pai –quem acompanhou a história toda sabe do que eu estou falando. Eu nunca tinha sido campeã. Então foi um ciclo lindo demais e que marcou a minha vida.”

Contudo, ela contou que não terá como continuar se dedicando à escola até o próximo Carnaval. “Ano que vem eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente”, contou. “Não mais ocupando o posto de rainha de bateria. Era isso que eu queria contar.”

“Quem me vê ali sabe o quanto que eu amo estar ali, o quanto que eu me entrego, o quanto eu adoro aquela bateria, aquelas pessoas, escola, a cidade, a festa”, continuou. “E é por respeitar tanto esse lugar, esse lugar de rainha do Carnaval, e as pessoas que se dão tanto o ano inteiro que eu não posso seguir, porque não seria com a mesma disponibilidade, com a disponibilidade que eu julgo justa, porque esse ano vai ser um ano de muitos compromissos, de muitas filmagens.”

A atriz ainda disse que a Viradouro vai fazer novos anúncios em breve. “Temos surpresas maravilhosas pra vocês, seguimos juntos”, afirmou. “E, sim, teremos uma nova rainha. E a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos e eu estou aqui pra ajudar. Então, nos aguardem.”