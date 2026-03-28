Mulher morre baleada durante operação da PM em comunidade de São Gonçalo

Polícia diz que tiros partiram de criminosos

Folhapress - 28 de março de 2026

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga a morte de Andressa Nogueira do Nascimento. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

ISABELA ALEIXO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Uma mulher foi baleada e morreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ). A vítima foi identificada como Andressa Nogueira do Nascimento.

Vítima morreu no local. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo de uma mulher de costas estirado no chão. Um homem chega ao lado do corpo, se desespera e grita.

Outro vídeo mostra uma criança dentro de um estabelecimento comercial chorando. A narração afirma que é o filho da vítima: “O menor chorando aí, a mãe dele aí. E agora o moleque fica sem mãe. A mãe morreu na frente dele. Olha aí, sacanagem isso”, diz.

Polícia diz que tiros partiram de criminosos. A PM afirma que, “após informações de que um criminoso estaria ferido nas proximidades do conjunto da Marinha, foi solicitado apoio no veículo blindado da Polícia Rodoviária Federal”.

Segundo a corporação, neste momento, criminosos atiraram contra os policiais, o que teria feito com que a moradora fosse atingida no local. Andressa não foi socorrida pela polícia. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para o socorro.

Operação para retirada de barricadas

Segundo a PM, a operação que começou na manhã de ontem tinha como objetivo retirar barricadas instaladas por criminosos na comunidade. No local, houve confronto entre policiais e criminosos. A ação contou com apoio de três blindados e uma aeronave.

Três pessoas ficaram feridas. Dois policiais militares e um homem foram baleados e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Os PMs já receberam alta. A polícia não informou a identidade ou o estado de saúde do outro homem ferido.

Moradores protestaram

Imagens nas redes sociais mostram que moradores fizeram barricadas durante a noite em protesto pela morte de Andressa. Outro vídeo mostra policiais atirando na rua enquanto moradores estão em um bar. A narração do vídeo afirma: “olha lá, dando tiro em cima dos outros. Vai matar mais? Vai matar os outros?”

Policiais militares foram “resgatados” por equipes da PRF. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para prestar apoio a policiais militares no local. De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 1º Batalhão da Polícia Militar solicitaram suporte emergencial após serem atacadas no interior da comunidade.

Os PMs foram resgatados com o uso de dois blindados da PRF. Os veículos foram danificados por disparos de arma de fogo. O Complexo do Salgueiro fica próximo à Rodovia Niterói-Manilha (BR-101).

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga a morte de Andressa Nogueira do Nascimento. A corporação afirma que “diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos”.