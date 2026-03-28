Pare de colocar sabão em pó direto na máquina: erro comum estraga o eletrodoméstico e compromete a lavagem das roupas

Mistura simples tem ganhado espaço entre quem busca mais eficiência na lavagem e menos resíduos acumulados na máquina

Layne Brito - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Muita gente ainda mantém o mesmo hábito ao lavar roupas: abre a máquina, joga o sabão em pó direto no compartimento ou até sobre as peças e segue a rotina sem imaginar que esse gesto, aparentemente inofensivo, pode trazer mais prejuízo do que praticidade.

Com o tempo, o costume pode favorecer o acúmulo de resíduos, comprometer o desempenho da lavagem e até reduzir a vida útil do eletrodoméstico.

O alerta voltou a chamar atenção nas redes sociais depois que uma dica simples passou a circular entre pessoas que buscavam uma forma mais eficiente de usar o sabão sem deixar manchas nas roupas.

A proposta é transformar o produto em uma espécie de sabão líquido turbinado, com ingredientes fáceis de encontrar e preparo rápido, para melhorar a dissolução durante a lavagem.

Segundo a explicação compartilhada, o sabão em pó jogado diretamente na máquina pode não se dissolver por completo, o que favorece o surgimento de marcas brancas nas peças e até mau cheiro.

Além disso, o resíduo acumulado pode ficar nas partes internas do aparelho, prejudicando o funcionamento com o passar do tempo.

A alternativa sugerida é preparar a mistura antes do uso, garantindo que o produto entre na lavagem já diluído e com melhor distribuição.

O resultado esperado é uma limpeza mais uniforme, com menos acúmulo e mais eficiência no processo.

Como preparar a mistura

O preparo é simples e leva poucos ingredientes:

Separe 4 xícaras de sabão em pó; adicione 2 colheres de bicarbonato de sódio; acrescente 3 colheres de detergente, de preferência o de coco, se quiser um cheiro mais agradável; coloque 1 litro de água morna; mexa bem até dissolver completamente; depois, adicione 500 ml de água fria; misture novamente até a solução ficar uniforme; armazene em um recipiente limpo, como garrafa PET ou embalagem reutilizada de produto de limpeza.

A recomendação é usar a mistura já pronta nas próximas lavagens, evitando jogar o sabão em pó puro direto na máquina.

Contudo, a praticidade da receita, somada à promessa de roupas mais limpas e eletrodoméstico mais preservado, ajudou a dica a ganhar força entre quem tenta melhorar os cuidados com a casa sem complicação.

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