Roupas que jamais devem ser colocadas na máquina de lavar, segundo técnicos

Alguns hábitos comuns podem comprometer tecidos e até danificar a máquina sem que muita gente perceba

Layne Brito -
Roupas que jamais devem ser colocadas na máquina
(Foto: Reprodução/Pexels)

Lavar roupa parece uma tarefa simples, quase automática no dia a dia. Basta separar as peças, colocar na máquina e apertar um botão. No entanto, esse hábito tão comum pode esconder erros que acabam reduzindo a vida útil das roupas e, em alguns casos, até causando prejuízos desnecessários.

Técnicos e especialistas em manutenção alertam que nem tudo deve ir para a máquina de lavar.

Algumas peças exigem cuidados específicos, seja por conta do tipo de tecido, da estrutura ou dos materiais envolvidos.

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Ignorar essas recomendações pode resultar em deformações, encolhimento e até danos irreversíveis.

Roupas que não devem ir na máquina

Peças com renda ou muito delicadas

Tecidos mais sensíveis podem rasgar facilmente com o movimento da máquina, mesmo em ciclos leves.

Roupas com detalhes metálicos

Zíperes, correntes e aplicações podem danificar tanto outras peças quanto o tambor da máquina.

Sutiãs e lingeries estruturadas

O formato dessas peças pode ser comprometido, além do risco de deformação e desgaste do tecido.

Roupas de lã ou tricô

Esses materiais tendem a encolher ou perder a forma quando submetidos à agitação e à água quente.

Peças com enchimento (como jaquetas e almofadas)

Podem perder a distribuição interna, ficando deformadas e com aparência irregular.

Roupas muito sujas com resíduos pesados

Barro, areia ou gordura em excesso podem danificar o equipamento e prejudicar outras peças.

Cuidados ajudam a evitar prejuízos

A recomendação é sempre verificar as etiquetas das roupas antes da lavagem. Muitas peças indicam se devem ser lavadas à mão ou em ciclos específicos.

Além disso, separar por tipo de tecido e nível de sujeira faz diferença no resultado final.

Evitar esses erros simples pode prolongar a vida das roupas e também preservar o funcionamento da máquina, evitando gastos com manutenção ou reposição de peças danificadas.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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