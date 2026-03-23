Roupas que jamais devem ser colocadas na máquina de lavar, segundo técnicos
Alguns hábitos comuns podem comprometer tecidos e até danificar a máquina sem que muita gente perceba
Lavar roupa parece uma tarefa simples, quase automática no dia a dia. Basta separar as peças, colocar na máquina e apertar um botão. No entanto, esse hábito tão comum pode esconder erros que acabam reduzindo a vida útil das roupas e, em alguns casos, até causando prejuízos desnecessários.
Técnicos e especialistas em manutenção alertam que nem tudo deve ir para a máquina de lavar.
Algumas peças exigem cuidados específicos, seja por conta do tipo de tecido, da estrutura ou dos materiais envolvidos.
Ignorar essas recomendações pode resultar em deformações, encolhimento e até danos irreversíveis.
Roupas que não devem ir na máquina
Peças com renda ou muito delicadas
Tecidos mais sensíveis podem rasgar facilmente com o movimento da máquina, mesmo em ciclos leves.
Roupas com detalhes metálicos
Zíperes, correntes e aplicações podem danificar tanto outras peças quanto o tambor da máquina.
Sutiãs e lingeries estruturadas
O formato dessas peças pode ser comprometido, além do risco de deformação e desgaste do tecido.
Roupas de lã ou tricô
Esses materiais tendem a encolher ou perder a forma quando submetidos à agitação e à água quente.
Peças com enchimento (como jaquetas e almofadas)
Podem perder a distribuição interna, ficando deformadas e com aparência irregular.
Roupas muito sujas com resíduos pesados
Barro, areia ou gordura em excesso podem danificar o equipamento e prejudicar outras peças.
Cuidados ajudam a evitar prejuízos
A recomendação é sempre verificar as etiquetas das roupas antes da lavagem. Muitas peças indicam se devem ser lavadas à mão ou em ciclos específicos.
Além disso, separar por tipo de tecido e nível de sujeira faz diferença no resultado final.
Evitar esses erros simples pode prolongar a vida das roupas e também preservar o funcionamento da máquina, evitando gastos com manutenção ou reposição de peças danificadas.
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