Henri Castelli encena ‘A Paixão de Cristo’ e figurino pega fogo

Segundo nota, o incidente foi causado pelo dispositivo de fumaça cênica

Folhapress - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/X)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Henri Castelli levou um susto durante apresentação como Jesus na encenação de “A Paixão de Cristo”, em Lindóia (SP). Parte de seu figurino pegou fogo.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que a roupa usada pelo artista começa a pegar fogo. Segundo a assessoria de imprensa de Castelli, ele não se feriu.

Segundo nota, o incidente foi causado pelo dispositivo de fumaça cênica, que opera por meio de uma reação química capaz de gerar pequenas fagulhas.

Por conta da altura da cruz cenográfica, houve um aumento na intensidade do vento, o que acabou empurrando parte do tecido do figurino contra o dispositivo, iniciando o fogo.

As chamas foram rapidamente controladas por uma equipe de brigadistas da cidade.

O susto acontece dois meses e meio depois de Henri Castelli ser retirado do BBB 26 (Globo) após sofrer duas convulsões na casa.

A primeira ocorreu durante uma prova do líder, perto das 9h30 da manhã. O participante foi socorrido e, logo após voltar à casa, às 14h30, teve nova crise e não voltou mais ao programa.

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