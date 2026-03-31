Ninho de pombos cai sobre alunos em refeitório de colégio militar em Anápolis

Ocorrido acendeu alerta entre pais e responsáveis quanto às doenças que as aves podem causar

Natália Sezil - 31 de março de 2026

Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Arlindo Costa, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Pelo menos doze estudantes do 3º ano foram surpreendidos no refeitório do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Arlindo Costa, em Anápolis, após um ninho de pombos cair sobre a mesa do refeitório.

A situação aconteceu aproximadamente às 09h de segunda-feira (30). O ocorrido acendeu um alerta entre pais e responsáveis, que revelam estar apreensivos por conta das doenças que podem ser causadas pelas aves.

Em nota pública, a unidade, localizada na Vila Santa Isabel, não detalhou se a comida dos alunos foi atingida pelos fragmentos. Nesta terça-feira (31), a instituição se posicionou dizendo que adotou diversas providências.

Primeiro, diz ter isolado a área afetada e dado assistência e atendimento aos alunos envolvidos.

Também contatou o Comando de Ensino e a Coordenação Regional de Educação, bem como acionou a Vigilância Sanitária para inspecionar o local.

O CEPMG alega, ainda, que higienizou e dedetizou o local, agendou visita do Centro de Controle de Zoonoses e instalou telas, emergencialmente, para impedir a entrada de aves no refeitório.

Por fim, o colégio compartilhou que estuda a instalação de forro de PVC, com o objetivo de reforçar o isolamento do ambiente. Escreveu: “Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, a saúde e o bem-estar de todos os alunos e colaboradores”.

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