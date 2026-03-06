Anápolis pode ganhar o quinto colégio militar; veja a unidade escolhida
Projeto de implementação foi apresentado pelo deputado estadual Amilton Filho na Alego
Uma nova unidade de ensino em construção no Residencial Flor do Cerrado, em Anápolis, pode se tornar o quinto colégio militar da cidade.
O Colégio Estadual Edenval Ramos Caiado poderá passar a integrar a rede de unidades administradas pela Polícia Militar de Goiás.
A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB) e tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
O texto prevê que a unidade passe a integrar o modelo de ensino militarizado já a partir do primeiro semestre letivo de 2026.
Atualmente, Anápolis possui quatro colégios nesse formato: Cezar Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Silva e Onofre Quinan.
De acordo com o projeto, os professores continuarão pertencendo à rede estadual de ensino e responsáveis pelas atividades pedagógicas.
Já a gestão disciplinar e administrativa ficará a cargo de policiais e bombeiros militares da reserva remunerada.
Na justificativa apresentada na Alego, o deputado afirma que o modelo tem se destacado por resultados educacionais positivos e pela formação baseada em valores como disciplina, civismo e cidadania.
O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) antes de ser votado em Plenário.
Estrutura
A nova unidade começou a ser construída em abril de 2025 e deve ser entregue ainda este ano.
A escola terá 12 salas de aula, laboratórios de Ciências, Física e Química, biblioteca, refeitório e bloco administrativo.
Com investimento de R$ 12,5 milhões, a estrutura terá capacidade para atender até 1.500 estudantes por dia em três turnos.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), o método construtivo utilizado é modular, com blocos pré-moldados de concreto, o que permite reduzir significativamente o tempo de execução da obra.
