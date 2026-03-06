Anápolis pode ganhar o quinto colégio militar; veja a unidade escolhida

Projeto de implementação foi apresentado pelo deputado estadual Amilton Filho na Alego

Pedro Ribeiro - 06 de março de 2026

Estudantes do Colégio Militar. (Foto: Reprodução)

Uma nova unidade de ensino em construção no Residencial Flor do Cerrado, em Anápolis, pode se tornar o quinto colégio militar da cidade.

O Colégio Estadual Edenval Ramos Caiado poderá passar a integrar a rede de unidades administradas pela Polícia Militar de Goiás.

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB) e tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O texto prevê que a unidade passe a integrar o modelo de ensino militarizado já a partir do primeiro semestre letivo de 2026.

Atualmente, Anápolis possui quatro colégios nesse formato: Cezar Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Silva e Onofre Quinan.

De acordo com o projeto, os professores continuarão pertencendo à rede estadual de ensino e responsáveis pelas atividades pedagógicas.

Já a gestão disciplinar e administrativa ficará a cargo de policiais e bombeiros militares da reserva remunerada.

Na justificativa apresentada na Alego, o deputado afirma que o modelo tem se destacado por resultados educacionais positivos e pela formação baseada em valores como disciplina, civismo e cidadania.

O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) antes de ser votado em Plenário.

Estrutura

A nova unidade começou a ser construída em abril de 2025 e deve ser entregue ainda este ano.

A escola terá 12 salas de aula, laboratórios de Ciências, Física e Química, biblioteca, refeitório e bloco administrativo.

Com investimento de R$ 12,5 milhões, a estrutura terá capacidade para atender até 1.500 estudantes por dia em três turnos.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), o método construtivo utilizado é modular, com blocos pré-moldados de concreto, o que permite reduzir significativamente o tempo de execução da obra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!