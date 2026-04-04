Vídeo mostra momento exato em que criança perde controle de bicicleta e colide contra muro, em Anápolis

Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Criança segue em estado grave após acidente de bicicleta em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma criança de 10 anos foi internada em estado crítico no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após um grave acidente de bicicleta no bairro Novo Paraíso.

O impacto ocorreu contra o muro de uma residência nesta tarde de sábado (04).

Câmeras de monitoramento da região registraram a dinâmica do acidente e mostram quando o menor perde o controle da direção.

Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade, indicando uma possível falha nos freios.

Populares que estavam na proximidade imediatamente correram para prestar auxílio ao garoto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e realizou o resgate imediato.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local para estabilizar o paciente antes da transferência para a unidade hospitalar. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da criança permanecia considerado grave.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!