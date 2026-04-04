Vídeo mostra momento exato em que criança perde controle de bicicleta e colide contra muro, em Anápolis

Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Criança segue em estado grave após acidente de bicicleta em Anápolis. (Foto: Reprodução)
Criança segue em estado grave após acidente de bicicleta em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma criança de 10 anos foi internada em estado crítico no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após um grave acidente de bicicleta no bairro Novo Paraíso.

O impacto ocorreu contra o muro de uma residência nesta tarde de sábado (04).

Câmeras de monitoramento da região registraram a dinâmica do acidente e mostram quando o menor perde o controle da direção.

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Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade, indicando uma possível falha nos freios.

Populares que estavam na proximidade imediatamente correram para prestar auxílio ao garoto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e realizou o resgate imediato.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local para estabilizar o paciente antes da transferência para a unidade hospitalar. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da criança permanecia considerado grave.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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