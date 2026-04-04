Vídeo mostra momento exato em que criança perde controle de bicicleta e colide contra muro, em Anápolis
Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade
Uma criança de 10 anos foi internada em estado crítico no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após um grave acidente de bicicleta no bairro Novo Paraíso.
O impacto ocorreu contra o muro de uma residência nesta tarde de sábado (04).
Câmeras de monitoramento da região registraram a dinâmica do acidente e mostram quando o menor perde o controle da direção.
Em uma das gravações, é possível ouvir os gritos de desespero da criança enquanto desce a rua em alta velocidade, indicando uma possível falha nos freios.
Populares que estavam na proximidade imediatamente correram para prestar auxílio ao garoto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e realizou o resgate imediato.
Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local para estabilizar o paciente antes da transferência para a unidade hospitalar. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da criança permanecia considerado grave.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!