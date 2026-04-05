Os sons que o carro faz e você não pode ignorar, segundo mecânicos

Ruídos simples podem esconder falhas graves e custos altos

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

No dia a dia corrido, muita gente acaba ignorando pequenos sinais que surgem no carro, principalmente quando eles não impedem o funcionamento imediato do veículo.

No entanto, o que parece ser apenas um incômodo sonoro pode, na verdade, indicar problemas mecânicos sérios em desenvolvimento.

Por isso, prestar atenção aos detalhes faz toda a diferença na hora de evitar gastos elevados e situações perigosas.

E é justamente nesse contexto que entram os sons automotivos como sinais de alerta — afinal, existem barulhos no carro que você nunca deve ignorar, segundo mecânicos.

Ruídos que indicam problemas mecânicos imediatos

Antes de tudo, é importante entender que o carro “fala” por meio dos sons. Ou seja, cada ruído diferente surge como um aviso claro de que algo não está funcionando corretamente.

1. O “Tec-Tec-Tec” ao esterçar o volante

Primeiramente, se você ouve um som repetitivo ao fazer curvas, não ignore. Esse ruído costuma indicar desgaste na junta homocinética.

Como consequência, o problema pode evoluir rapidamente. Se a peça quebrar completamente, o carro perde a capacidade de se mover, mesmo com o motor funcionando.

2. O assobio agudo vindo do motor

Logo depois, outro sinal comum aparece na forma de um som fino, semelhante a um grilo.

Nesse caso, a causa geralmente está nas correias, que podem estar ressecadas ou frouxas. Mais grave ainda, se for a correia dentada, o risco aumenta significativamente, já que sua ruptura pode causar danos severos ao motor.

3. Barulho metálico ao frear

Além disso, um som de “ferro com ferro” ao pisar no freio exige atenção imediata.

Isso acontece porque as pastilhas já se desgastaram completamente. Como resultado, a parte metálica entra em contato direto com o disco, o que reduz a eficiência da frenagem e aumenta o custo do reparo.

Sinais que afetam segurança e estabilidade

Por outro lado, alguns sons indicam problemas que comprometem diretamente a dirigibilidade e a segurança do veículo.

4. “Toc-toc” em buracos ou lombadas

Sempre que você ouve esse tipo de batida seca, principalmente em ruas irregulares, o alerta está na suspensão.

Componentes como amortecedores, buchas ou bieletas podem estar desgastados. Consequentemente, o carro perde estabilidade, especialmente em curvas ou frenagens bruscas.

5. Ronco crescente com a velocidade

Por fim, um barulho grave que aumenta conforme o carro acelera costuma indicar falha no rolamento de roda.

Nesse cenário, o risco vai além do desconforto. Em situações extremas, o rolamento pode travar ou até causar o desprendimento da roda.

Como identificar a origem do problema

Além de reconhecer os sons, você também pode observar quando eles acontecem. Essa análise simples ajuda a entender a origem do defeito.

Por exemplo, se o barulho varia conforme a rotação do motor, o problema provavelmente está em componentes internos, como correias ou peças mecânicas.

Por outro lado, se o som muda com a velocidade do carro, a falha tende a estar em itens externos, como rodas, pneus ou transmissão.

Ainda assim, o mais importante é agir rapidamente. Ignorar o problema ou tentar mascarar o som aumentando o volume do rádio só agrava a situação.

Ouvir o carro é evitar prejuízos maiores

Diante disso, fica claro que os barulhos no carro não surgem por acaso. Pelo contrário, eles funcionam como alertas diretos de falhas que podem evoluir rapidamente.

Portanto, ao menor sinal diferente, a melhor decisão é procurar um mecânico de confiança. Afinal, identificar o problema no início não só reduz custos, como também garante mais segurança para quem está ao volante.

Acompanhe no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Hbzero Multimarcas | Loja de carros em Osasco (@hbzeromultimarcas)

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