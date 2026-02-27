Mais barato que Mobi e Kwid, carro automático usado entrega conforto no trânsito e mais desempenho

Modelo fora de linha no Brasil ganha destaque entre usados por desempenho superior e lista de equipamentos

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Esquina Motors)

Quem busca um carro automático acessível costuma se espantar com os preços elevados dos modelos zero-quilômetro.

Mas, no mercado de usados, um modelo específico tem chamado atenção: o Nissan March 1.6 CVT, uma alternativa interessante que muitas vezes custa menos que Fiat Mobi e Renault Kwid novos, entregando mais desempenho e conforto.

Fora de linha no Brasil desde 2020, o modelo compacto começou a ser importado do México e depois passou a ser produzido em Resende (RJ).

Em 2016, o carro ganhou a opção de câmbio automático CVT associado ao motor 1.6 16V flex, o mesmo conjunto mecânico utilizado no Nissan Kicks.

Com 111 cv de potência e 15,1 kgfm de torque, o March automático oferece desempenho e conforto acima da média pelo preço, sendo um ótimo custo-benefício.

Segundo dados de fábrica, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e pode atingir até 182 km/h — números expressivos para a categoria, especialmente no uso urbano.

O consumo oficial do Inmetro indica médias de até 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada com gasolina, podendo variar na prática.

As dimensões compactas facilitam manobras no trânsito, mas limitam o espaço interno e o porta-malas de 265 litros.

Ainda assim, o modelo compensa com boa lista de equipamentos, incluindo direção elétrica, ar-condicionado, airbags frontais, freios ABS e rodas de liga leve.

Na Tabela Fipe, os valores variam entre aproximadamente R$ 56 mil e R$ 69 mil, dependendo do ano e da versão, sendo uma ótima alternativa para o conforto e, principalmente, para o bolso.

