País abre as portas para brasileiros que querem trabalhar e garante visto em até 2 semanas

Brasil é integrado em programa oficial para atrair talentos e acelera autorização de residência para casos elegíveis

Gustavo de Souza - 06 de abril de 2026

Passaporte brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil está na rota oficial deste país num projeto para atrair profissionais estrangeiros e passou a vender, de forma mais direta, a ideia de uma carreira internacional no país.

O Discover Finland, programa ligado ao Work in Finland, é uma iniciativa oficial da Business Finland que se propõe a orientar talentos brasileiros, indianos e vietnamitas sobre vagas, mercado de trabalho e adaptação à vida finlandesa, com apoio por meio de eventos, trilhas de aprendizado e mentorias.

O governo finlandês vem reforçando que a imigração baseada em trabalho é peça importante para sustentar inovação, crescimento econômico e serviços em um país com população de cerca de 5,6 milhões de habitantes e forte pressão demográfica causada pelo envelhecimento.

O processo exige, porém, um cuidado importante: o prazo de até duas semanas não vale para qualquer situação nem significa “passaporte liberado”.

O que é oferecido é uma decisão rápida, via fast track, para pedidos iniciais de autorização de residência em categorias como especialistas, fundadores de startup, profissionais com EU Blue Card e cargos de média e alta gestão.

Qualidade de vida conta muito

Além do mercado, a qualidade de vida pesa. A Finlândia voltou a liderar o World Happiness Report de 2025, mantendo a imagem de referência global em bem-estar.

Na área trabalhista, regras oficiais indicam jornada regular de até oito horas por dia e 40 horas por semana, além de férias anuais garantidas por lei.

Outro ponto que pode interessar brasileiros é o início do diálogo entre Brasil e Finlândia para um futuro acordo bilateral de previdência.

Segundo o governo brasileiro, a negociação busca ampliar a proteção social entre os dois países, o que pode facilitar a vida de quem pretende trabalhar fora sem perder de vista os direitos no retorno ao Brasil.

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