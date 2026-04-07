O prêmio da Mega-Sena de R$ 15 milhões: quanto rende na conta todo mês se você ganhar e não gastar nada?

Aprenda a planejar sua independência financeira utilizando apenas os frutos de uma sorte

Magno Oliver - 07 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O concurso 2.993 da Mega-Sena, cujo sorteio está previsto para esta terça-feira (07), estima um prêmio de R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas na rodada.

Em um cenário econômico onde a taxa básica de juros (Selic) se encontra em 14,75% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil e do Ipeadata, o valor representa mais do que uma mudança de vida imediata, ele se torna um motor de geração de renda passiva robusto.

Para o apostador que optar por manter a integralidade do recurso aplicada, os rendimentos mensais podem superar ganhos de carreiras executivas de alto escalão sem a necessidade de novos aportes.

Ao considerar a caderneta de poupança, o investimento mais tradicional entre os brasileiros, o rendimento é calculado pela Taxa Referencial (TR) acrescida de 0,5% ao mês, já que a Selic está acima do teto de 8,5%. De acordo com as simulações baseadas em dados da Exame e do Valor Investe, os R$ 85 mil no primeiro mês.

Embora isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, essa modalidade costuma perder em rentabilidade para opções de renda fixa mais sofisticadas, como os Certificados de Depósito Bancário (CDB) ou o Tesouro Direto, que acompanham mais de perto a variação dos juros reais da economia.

Para o investidor que busca otimização, um CDB que remunere 100% do CDI (atualmente próximo aos 14,65% ao ano) ofereceria um ganho bruto significativamente maior.

Especialistas do Portal CNN Brasil e IstoÉ Dinheiro apontaram em entrevista que, descontando a alíquota inicial de 22,5% de Imposto de Renda (válida para aplicações de até 180 dias), o lucro líquido mensal giraria em torno de R$ 130 mil.

Dessa forma, o ganhador conseguiria manter um padrão de vida luxuoso utilizando apenas os juros, preservando o patrimônio inicial intacto. As apostas podem ser realizadas até as 19h nas Loterias Caixa ou canais digitais oficiais.

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