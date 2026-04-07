Prorrogadas as inscrições para apartamentos gratuitos em Goiânia; veja quem pode ganhar um

Ampliação do prazo abre nova chance para famílias de baixa renda conquistarem moradia sem custo na capital

Lara Duarte - 07 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

O prazo para se inscrever no programa que oferece 496 apartamentos gratuitos em Goiânia foi estendido até o dia 17 de abril. O cadastro continua sendo feito de forma gratuita pelos sites da Prefeitura de Goiânia e da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Para quem não tem acesso à internet, o atendimento presencial segue disponível nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Hall do Paço Municipal, sempre em dias úteis, das 07h às 17h.

No momento da inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de renda, Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e histórico de moradia.

A ação faz parte do programa Apê A Custo Zero, resultado da parceria entre Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e Governo Federal, dentro do Minha Casa Minha Vida. Os imóveis estão sendo construídos nos residenciais Iris Rezende IV e V.

O público-alvo são famílias que enfrentam dificuldades de acesso à moradia. Os recursos vêm, em grande parte, da União, com financiamento via Caixa Econômica Federal, enquanto Estado e município garantem apoio para que os beneficiários não tenham nenhum custo com as unidades.

Para participar, é preciso comprovar residência em Goiânia há pelo menos cinco anos, ter renda familiar de até R$ 2.850 e manter cadastro ativo no CadÚnico. Além disso, o candidato deve se enquadrar em situações como moradia inadequada, divisão de residência com outras famílias ou comprometimento elevado da renda com aluguel.

A seleção será feita com base em critérios sociais e seguirá etapas até a entrega dos imóveis. Parte das unidades será destinada a grupos prioritários, como famílias em áreas de risco, beneficiários de programas sociais, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.

O restante das vagas será distribuído entre os demais inscritos, com prioridade para mulheres responsáveis pelo lar, população negra, indígena e quilombola, vítimas de violência e famílias com dependentes ou pessoas com doenças crônicas.

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