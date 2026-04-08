6 faculdades que não valem mais a pena começar e só dão dor de cabeça

Levantamentos apontam alto índice de arrependimento em cursos superiores ligados à instabilidade e baixa remuneração

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Escolher uma faculdade é uma decisão importante, mas nem sempre o resultado atende às expectativas. Alguns cursos apresentam altos índices de arrependimento entre profissionais formados, principalmente por fatores como baixos salários, instabilidade e dificuldade de inserção no mercado.

Levantamentos recentes indicam que determinadas áreas concentram maior insatisfação ao longo da carreira.

1. Jornalismo

A área lidera o ranking, com cerca de 87% de taxa de arrependimento.

Além disso, profissionais enfrentam desafios como:

instabilidade no mercado

mudanças constantes no digital

salários abaixo do esperado

Assim, muitos acabam migrando para outras áreas.

2. Sociologia

Com aproximadamente 72% de arrependimento, o curso apresenta limitações no mercado de trabalho.

Além disso, muitos profissionais relatam dificuldade em aplicar os conhecimentos na prática.

3. Artes

A área artística também registra cerca de 72% de insatisfação.

Isso ocorre principalmente por:

baixa remuneração

dificuldade de reconhecimento

precarização do trabalho

Assim, muitos enfrentam instabilidade financeira.

4. Comunicação

Cursos ligados à comunicação, como publicidade e relações públicas, apresentam cerca de 64% de arrependimento.

Além disso, o mercado competitivo e as constantes mudanças digitais aumentam a pressão profissional.

5. Educação

A área educacional aparece com cerca de 61% de insatisfação.

Apesar da importância social, profissionais enfrentam:

baixos salários

condições de trabalho desafiadoras

Assim, muitos relatam frustração ao longo da carreira.

6. Marketing

Com cerca de 60% de arrependimento, o marketing também entra na lista.

Além disso, a pressão por resultados e a volatilidade do mercado impactam diretamente a satisfação profissional.

Por que esses cursos geram arrependimento

Essas áreas têm pontos em comum.

Entre eles:

alta concorrência

baixa valorização

instabilidade

exigência constante de adaptação

Além disso, a expectativa inicial muitas vezes não corresponde à realidade do mercado.

Escolha deve ser estratégica

Apesar dos dados, nenhuma profissão é necessariamente ruim.

No entanto, é importante analisar o mercado, as oportunidades e o perfil pessoal antes de escolher.

Assim, a decisão se torna mais consciente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!