6 faculdades que não valem mais a pena começar e só dão dor de cabeça

Levantamentos apontam alto índice de arrependimento em cursos superiores ligados à instabilidade e baixa remuneração

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Bruno Peres/Agência Brasil
(Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Escolher uma faculdade é uma decisão importante, mas nem sempre o resultado atende às expectativas. Alguns cursos apresentam altos índices de arrependimento entre profissionais formados, principalmente por fatores como baixos salários, instabilidade e dificuldade de inserção no mercado.

Levantamentos recentes indicam que determinadas áreas concentram maior insatisfação ao longo da carreira.

1. Jornalismo

A área lidera o ranking, com cerca de 87% de taxa de arrependimento.

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Além disso, profissionais enfrentam desafios como:

  • instabilidade no mercado
  • mudanças constantes no digital
  • salários abaixo do esperado

Assim, muitos acabam migrando para outras áreas.

2. Sociologia

Com aproximadamente 72% de arrependimento, o curso apresenta limitações no mercado de trabalho.

Além disso, muitos profissionais relatam dificuldade em aplicar os conhecimentos na prática.

3. Artes

A área artística também registra cerca de 72% de insatisfação.

Isso ocorre principalmente por:

  • baixa remuneração
  • dificuldade de reconhecimento
  • precarização do trabalho

Assim, muitos enfrentam instabilidade financeira.

4. Comunicação

Cursos ligados à comunicação, como publicidade e relações públicas, apresentam cerca de 64% de arrependimento.

Além disso, o mercado competitivo e as constantes mudanças digitais aumentam a pressão profissional.

5. Educação

A área educacional aparece com cerca de 61% de insatisfação.

Apesar da importância social, profissionais enfrentam:

  • baixos salários
  • condições de trabalho desafiadoras

Assim, muitos relatam frustração ao longo da carreira.

6. Marketing

Com cerca de 60% de arrependimento, o marketing também entra na lista.

Além disso, a pressão por resultados e a volatilidade do mercado impactam diretamente a satisfação profissional.

Por que esses cursos geram arrependimento

Essas áreas têm pontos em comum.

Entre eles:

  • alta concorrência
  • baixa valorização
  • instabilidade
  • exigência constante de adaptação

Além disso, a expectativa inicial muitas vezes não corresponde à realidade do mercado.

Escolha deve ser estratégica

Apesar dos dados, nenhuma profissão é necessariamente ruim.

No entanto, é importante analisar o mercado, as oportunidades e o perfil pessoal antes de escolher.

Assim, a decisão se torna mais consciente.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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