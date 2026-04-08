6 faculdades que não valem mais a pena começar e só dão dor de cabeça
Levantamentos apontam alto índice de arrependimento em cursos superiores ligados à instabilidade e baixa remuneração
Escolher uma faculdade é uma decisão importante, mas nem sempre o resultado atende às expectativas. Alguns cursos apresentam altos índices de arrependimento entre profissionais formados, principalmente por fatores como baixos salários, instabilidade e dificuldade de inserção no mercado.
Levantamentos recentes indicam que determinadas áreas concentram maior insatisfação ao longo da carreira.
1. Jornalismo
A área lidera o ranking, com cerca de 87% de taxa de arrependimento.
Além disso, profissionais enfrentam desafios como:
- instabilidade no mercado
- mudanças constantes no digital
- salários abaixo do esperado
Assim, muitos acabam migrando para outras áreas.
2. Sociologia
Com aproximadamente 72% de arrependimento, o curso apresenta limitações no mercado de trabalho.
Além disso, muitos profissionais relatam dificuldade em aplicar os conhecimentos na prática.
3. Artes
A área artística também registra cerca de 72% de insatisfação.
Isso ocorre principalmente por:
- baixa remuneração
- dificuldade de reconhecimento
- precarização do trabalho
Assim, muitos enfrentam instabilidade financeira.
4. Comunicação
Cursos ligados à comunicação, como publicidade e relações públicas, apresentam cerca de 64% de arrependimento.
Além disso, o mercado competitivo e as constantes mudanças digitais aumentam a pressão profissional.
5. Educação
A área educacional aparece com cerca de 61% de insatisfação.
Apesar da importância social, profissionais enfrentam:
- baixos salários
- condições de trabalho desafiadoras
Assim, muitos relatam frustração ao longo da carreira.
6. Marketing
Com cerca de 60% de arrependimento, o marketing também entra na lista.
Além disso, a pressão por resultados e a volatilidade do mercado impactam diretamente a satisfação profissional.
Por que esses cursos geram arrependimento
Essas áreas têm pontos em comum.
Entre eles:
- alta concorrência
- baixa valorização
- instabilidade
- exigência constante de adaptação
Além disso, a expectativa inicial muitas vezes não corresponde à realidade do mercado.
Escolha deve ser estratégica
Apesar dos dados, nenhuma profissão é necessariamente ruim.
No entanto, é importante analisar o mercado, as oportunidades e o perfil pessoal antes de escolher.
Assim, a decisão se torna mais consciente.
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