Bolsa Família antecipado: feriado nacional muda calendário e faz milhares de brasileiros receberem antes do previsto
Com pagamentos entre 16 e 30 de abril, calendário do Bolsa Família sofre impacto do feriado de Tiradentes e reorganiza depósitos
O calendário de abril do Bolsa Família terá um intervalo no dia 21, feriado nacional de Tiradentes, e isso altera a dinâmica dos repasses ao longo do mês. Os depósitos ficarão concentrados antes e depois da data, o que faz com que parte dos beneficiários receba o valor antes da pausa no cronograma.
Os pagamentos começam em 16 de abril e seguem até o dia 30, de forma escalonada conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A operação é feita pela Caixa Econômica Federal, responsável por liberar os valores para saque, movimentação no Caixa Tem e uso em débito.
De acordo com o cronograma oficial, recebem no dia 16 os beneficiários com NIS final 1. Depois, os depósitos seguem em 17 de abril para final 2, 20 de abril para final 3, 22 de abril para final 4, 23 de abril para final 5 e 24 de abril para final 6.
Na semana seguinte, o calendário continua em 27 de abril para NIS final 7, 28 de abril para final 8, 29 de abril para final 9 e 30 de abril para final 0. Como não há pagamento no feriado de 21 de abril, o fluxo do benefício acaba reorganizado dentro dos últimos dias úteis do mês.
Para receber o Bolsa Família, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar com o Cadastro Único atualizado. Também é necessário cumprir exigências como frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento de saúde e pré-natal no caso de gestantes.
O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família. Além disso, há adicionais de R$ 150 para cada criança de até seis anos e de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças maiores e adolescentes.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!