Casaco e lareira: o paraíso escondido na Mantiqueira que é o destino ideal para quem ama o frio

Pequeno distrito mineiro consolida-se como reduto preferido de casais durante a temporada de inverno

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Foto: Divulgação / Prefeitura Monte Verde)

Aninhada ao coração da Serra da Mantiqueira, a charmosa Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), consolida-se como o refúgio definitivo para quem busca temperaturas baixas e contato direto com a natureza.

Além disso, localizada à mais de 1.500 metros de altitude, a vila ostenta o título de um dos pontos mais altos do estado, o que explica seu microclima privilegiado com geadas frequentes e termômetros que flertam com o zero grau.

Nesse sentido, a arquitetura de inspiração europeia e as ruas arborizadas criam uma atmosfera que remete aos Alpes, atraindo turistas de todo o país que desejam trocar a agitação urbana pelo estalar da lenha nas lareiras e o conforto dos agasalhos de lã.

O que fazer em Monte Verde

Por outro lado, a experiência no distrito vai além do clima ameno, oferecendo um cardápio variado de pontos turísticos e atividades ao ar livre.

Por exemplo, para os entusiastas de trilhas, o Parque de Monte Verde abriga picos icônicos como o Chapéu do Bispo e a Pedra Redonda, que oferecem vistas panorâmicas da divisa entre Minas e São Paulo.

Enquanto isso, na avenida principal, o comércio local pulsa com fábricas de chocolate artesanal, malharias tradicionais e restaurantes especializados em fondues e na clássica truta mineira.

Além disso, atualizações recentes da prefeitura e de órgãos de turismo, como o Portal Visite Monte Verde, destacam investimentos em infraestrutura e acessibilidade, garantindo que o destino mantenha seu charme rústico com o conforto da hotelaria moderna.

Ao mesmo tempo, a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade local são pilares que explicam por que a vila é assim tão preservada e cobiçada. Cercada por florestas de araucárias, Monte Verde serve de santuário para diversas espécies da fauna brasileira, tornando a observação de pássaros e o ecoturismo atividades fundamentais da região.

Atualmente, em 2026, o destino reafirma sua posição no topo dos rankings de viagem, sendo reconhecido por fontes como o Ministério do Turismo por sua capacidade de unir hospitalidade mineira e um cenário digno de cinema.

Por fim, o desfecho para o visitante é a promessa de uma desconexão revigorante, onde o tempo parece ditar um ritmo mais lento e acolhedor entre as nuvens da Mantiqueira.

Confira mais detalhes do que fazer por lá:

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