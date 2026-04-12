De R$ 15 por dia a CEO bilionário: a história do homem de 49 anos que limpava carpetes e estacionava carros

Trajetória de superação absoluta revela como a persistência transforma destinos marcados pela escassez

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Nextiva/ Youtube)

A trajetória de Tomas Gorny, o polonês que fundou a Nextiva, é um dos relatos mais emblemáticos de resiliência e visão de negócios no século XXI.

Nascido na Polônia, Gorny imigrou para os Estados Unidos nos anos 90 sem dominar o idioma local, iniciando sua jornada em condições desafiadoras.

Ele passou a realizar trabalhos exaustivos e mal remunerados, como limpeza de carpetes e manobrista, sobrevivendo com ganhos irrisórios que mal cobriam suas necessidades básicas.

No entanto, o que parecia ser uma vida destinada à precariedade financeira tornou-se o alicerce para a construção de um império tecnológico, fundamentado na crença de que o serviço ao cliente e a simplificação da comunicação empresarial eram as chaves para o futuro do mercado global.

O ponto de virada na história de Gorny ocorreu por meio de sua imersão autodidata no setor de hospedagem de sites e infraestrutura digital, onde ele faliu e se reergueu múltiplas vezes antes de consolidar seu maior triunfo.

Do trabalho braçal ao início da virada

Em 2006, ele cofundou a Nextiva, uma plataforma de comunicações unificadas que revolucionou a forma como as empresas interagem internamente e com seus consumidores.

Atualmente, aos 49 anos, o executivo comanda uma companhia avaliada em bilhões de dólares, figurando em publicações de prestígio como a Forbes e o Business Insider como um exemplo de “self-made billionaire”.

Sua filosofia de gestão, que prioriza a inovação constante em detrimento do lucro imediato, permitiu que a Nextiva se tornasse uma gigante global de software, empregando milhares de pessoas ao redor do mundo.

O desfecho desta jornada não é apenas financeiro, mas serve como um estudo de caso sobre a importância da adaptabilidade em mercados voláteis.

Ao longo de 2026, Gorny continua a expandir a influência da Nextiva integrando inteligência artificial avançada aos serviços de voz e dados, mantendo a empresa na vanguarda da tecnologia corporativa.

Para o mercado editorial e financeiro, sua história reforça o valor do empreendedorismo de base e a capacidade de transformar dificuldades operacionais em soluções escaláveis.

A trajetória de quem estacionava carros para pagar o aluguel e hoje dita tendências no Vale do Silício é, acima de tudo, uma validação do potencial de inovação que surge da necessidade e do trabalho árduo.

Confira um pouco mais da história dele:

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