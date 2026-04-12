Novas regras do Detran 2026: novo exame passa a ser cobrado para tirar CNH a partir de junho

Exame toxicológico passa a ser exigido também para categorias A e B e amplia controle na emissão da habilitação

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026 precisa redobrar a atenção. A partir de junho, o exame toxicológico entra como exigência também para candidatos das categorias A e B.

Antes disso, a regra atingia apenas motoristas profissionais das categorias C, D e E. Agora, o Congresso aprovou a mudança e o governo federal confirmou a nova exigência.

O que muda na prática

A nova regra altera diretamente o processo de habilitação. A partir de agora, o candidato precisa incluir o exame toxicológico nas etapas obrigatórias.

Assim, o procedimento passa a fazer parte do caminho para obter a CNH.

Como funciona o exame toxicológico

O exame analisa amostras biológicas do candidato. Para isso, o laboratório coleta:

fios de cabelo

pelos do corpo

ou fragmentos de unha

Além disso, o teste utiliza a técnica de larga janela de detecção. Dessa forma, ele identifica o uso de substâncias nos últimos 90 dias.

Quais substâncias entram na análise

O exame detecta diferentes tipos de drogas. Entre elas, estão:

anfetaminas e derivados

substâncias ligadas à maconha

derivados da cocaína

opioides, como morfina e codeína

Assim, o objetivo é garantir mais segurança no trânsito desde a formação do condutor.

O que acontece em caso de resultado positivo

Se o exame apontar uso de substâncias, o candidato não consegue emitir a CNH naquele momento.

Nesse cenário, o sistema bloqueia o processo por até 90 dias. No entanto, o candidato pode solicitar contraprova.

Além disso, ele pode apresentar justificativa médica, caso o uso tenha sido prescrito.

Onde fazer o exame

O candidato deve procurar laboratórios credenciados pelos órgãos de trânsito. Por isso, é importante verificar previamente os locais autorizados.

Assim, evita problemas durante o processo.

Mudança amplia controle e segurança

A nova exigência busca aumentar o controle sobre quem pretende dirigir. Além disso, reforça a segurança nas vias.

Por isso, o processo de habilitação se torna mais rigoroso e completo.

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