Novas regras do Detran 2026: novo exame passa a ser cobrado para tirar CNH a partir de junho
Exame toxicológico passa a ser exigido também para categorias A e B e amplia controle na emissão da habilitação
Quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026 precisa redobrar a atenção. A partir de junho, o exame toxicológico entra como exigência também para candidatos das categorias A e B.
Antes disso, a regra atingia apenas motoristas profissionais das categorias C, D e E. Agora, o Congresso aprovou a mudança e o governo federal confirmou a nova exigência.
O que muda na prática
A nova regra altera diretamente o processo de habilitação. A partir de agora, o candidato precisa incluir o exame toxicológico nas etapas obrigatórias.
Assim, o procedimento passa a fazer parte do caminho para obter a CNH.
Como funciona o exame toxicológico
O exame analisa amostras biológicas do candidato. Para isso, o laboratório coleta:
- fios de cabelo
- pelos do corpo
- ou fragmentos de unha
Além disso, o teste utiliza a técnica de larga janela de detecção. Dessa forma, ele identifica o uso de substâncias nos últimos 90 dias.
Quais substâncias entram na análise
O exame detecta diferentes tipos de drogas. Entre elas, estão:
- anfetaminas e derivados
- substâncias ligadas à maconha
- derivados da cocaína
- opioides, como morfina e codeína
Assim, o objetivo é garantir mais segurança no trânsito desde a formação do condutor.
O que acontece em caso de resultado positivo
Se o exame apontar uso de substâncias, o candidato não consegue emitir a CNH naquele momento.
Nesse cenário, o sistema bloqueia o processo por até 90 dias. No entanto, o candidato pode solicitar contraprova.
Além disso, ele pode apresentar justificativa médica, caso o uso tenha sido prescrito.
Onde fazer o exame
O candidato deve procurar laboratórios credenciados pelos órgãos de trânsito. Por isso, é importante verificar previamente os locais autorizados.
Assim, evita problemas durante o processo.
Mudança amplia controle e segurança
A nova exigência busca aumentar o controle sobre quem pretende dirigir. Além disso, reforça a segurança nas vias.
Por isso, o processo de habilitação se torna mais rigoroso e completo.
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