Anápolis demite o técnico Ângelo Luiz após derrota em casa na Série C

Pressionado pelo início sem pontos, clube encerra segunda passagem do treinador logo após novo revés no Jonas Duarte

Portal 6 Da Redação
Ângelo Luiz. (Foto: Divulgação)

A derrota para a Inter de Limeira, por 2 a 1, neste domingo (12), no Estádio Jonas Duarte, marcou o fim da passagem do técnico Ângelo Luiz pelo Anápolis Futebol Clube. O resultado, válido pela segunda rodada da Série C, manteve o time sem pontuar e levou à demissão do treinador logo após a partida.

O jogo começou com os visitantes abrindo o placar, com gol de Romarinho. O Anápolis reagiu e chegou ao empate com Matheus Lagoa, em cobrança de pênalti. No segundo tempo, mesmo com a expulsão do zagueiro Frazan, a Inter de Limeira voltou a ficar à frente com Miguel Bianconi, decretando a segunda derrota consecutiva do Galo da Comarca na competição.

Na estreia, o Tricolor da Boa Vista já havia sido superado pelo Ituano, fora de casa. Com isso, a equipe aparece na parte de baixo da tabela, ainda sem pontos conquistados.

A sequência negativa pesou para a saída de Ângelo Luiz, que estava em sua segunda passagem pelo clube. Neste período, ele comandou o time em 19 partidas, com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas, alcançando 42% de aproveitamento.

Apesar do desempenho recente na Série C, o treinador acumulou campanhas relevantes na temporada. Levou o Anápolis às quartas de final do Campeonato Goiano e até a terceira fase da Copa do Brasil, além de manter o time na briga na Copa Centro-Oeste, onde ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás do Gama.

O Anápolis volta a campo na quarta-feira (15), quando enfrenta justamente o Gama, no Distrito Federal, pela Copa Centro-Oeste.

