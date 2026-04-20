80 anos depois, sobrevivente do Holocausto relembra infância roubada e emociona com relato

Sobrevivente do Holocausto relembra infância roubada e, assim, expõe memórias marcadas pelo medo, silêncio e luta pela sobrevivência

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Fotos: Arquivo pessoal)

Sobrevivente do Holocausto relembra infância roubada e revive, 80 anos depois, momentos que marcaram sua vida para sempre. A história de Charlotte Goldsztajn Wolosker mostra como o medo, o silêncio e a obediência foram essenciais para atravessar um dos períodos mais sombrios da humanidade.

Ainda criança, Charlotte viveu uma realidade que nenhuma infância deveria enfrentar. Aos dois anos, viu o pai ser levado. Pouco tempo depois, passou a viver escondida com a mãe em Paris, sempre sob risco constante. Mesmo sem entender completamente o que acontecia, aprendeu desde cedo que obedecer poderia significar sobreviver.

Infância marcada por medo e silêncio

Durante a Segunda Guerra Mundial, Charlotte precisou mudar de identidade e viver em diferentes esconderijos. Em um pequeno quarto improvisado, ela observava, pelas frestas da janela, pessoas sendo levadas pelos nazistas.

Além disso, a rotina incluía separações dolorosas e decisões difíceis. Em determinado momento, a própria mãe precisou enviá-la para outro esconderijo, como forma de proteção. A lembrança, até hoje, permanece marcada pela simplicidade e pela dor da despedida.

Sobrevivência exigiu disciplina e obediência

Ao longo dos anos, Charlotte aprendeu a se adaptar. Em uma escola de freiras, passou por situações duras, como ser obrigada a comer mesmo após passar mal. Ao mesmo tempo, precisou aceitar um novo nome para esconder sua identidade verdadeira.

Por isso, a sobrevivência não veio de atos heroicos, mas de disciplina e silêncio. Segundo o relato, seguir as orientações da mãe era essencial para continuar viva.

Reencontro e reconstrução no Brasil

Após o fim da guerra, Charlotte reencontrou o pai, que havia sobrevivido aos campos de concentração. No entanto, o impacto foi imediato: ela não o reconheceu. A guerra havia deixado marcas profundas.

Pouco tempo depois, a família veio para o Brasil. Em 1948, Charlotte chegou ao país ainda criança e iniciou um processo de reconstrução da vida, longe do cenário de destruição vivido na Europa.

Memória ganha força décadas depois

Durante muitos anos, o passado permaneceu em silêncio. No entanto, com o passar do tempo, essa história começou a ganhar forma com o lançamento do livro “La Petite Charlotte: Memórias de Dor. Raízes de Amor”.

A obra resgata lembranças difíceis, mas, ao mesmo tempo, necessárias. Além disso, reforça a importância de preservar a memória para que tragédias como o Holocausto não sejam esquecidas ao longo das gerações.

Hoje, a trajetória de Charlotte ganha ainda mais relevância. Isso porque, em um contexto global marcado pelo aumento de discursos de ódio, seu relato se transforma em um importante alerta sobre os riscos do preconceito e da intolerância.

Mais do que uma história de sobrevivência, o relato também evidencia a força de um vínculo que resistiu ao tempo. Nesse sentido, destaca o amor de uma mãe que, mesmo diante do pior cenário possível, nunca soltou a mão da filha.

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