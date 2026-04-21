Ana Paula decide após a final se participa de programas sobre o BBB 26
Incerteza acontece após a morte de Gerardo Renault, pai da participante, aos 96 anos
A reta final do BBB 26 ganhou um desdobramento fora da casa: Ana Paula Renault ainda não definiu se participará dos programas especiais do reality após a grande final.
A decisão ficou totalmente em aberto diante do momento pessoal delicado vivido pela jornalista.
Segundo O Globo, a expectativa inicial era de que a ex-sister não estivesse presente no “Big Show – Reencontro”, atração do Multishow que reúne os participantes da temporada. Até então, a produção trabalhava com a ausência dela como cenário mais provável.
A indefinição se estende também a outros conteúdos do pós-reality, como o “Bate-Papo BBB” e o “Big Show – A Invasão”. As equipes avaliam formatos alternativos e consideram a possibilidade de entrevistar apenas os finalistas, entre eles Milena e Juliano Floss, caso Ana Paula opte por não participar.
A incerteza acontece após a morte de Gerardo Renault, pai da participante, aos 96 anos. Ele estava internado em Belo Horizonte desde o início do mês, e a notícia foi comunicada à sister ainda durante o confinamento.
Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou ao público que Ana Paula foi chamada ao confessionário para receber a informação e, mesmo diante da perda, decidiu permanecer no jogo até o fim.