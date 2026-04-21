Últimos dias para se inscrever em concurso público de cidade goiana com salários de R$ 3,8 mil

No total, são oferecidas 10 vagas com início imediato além de formação de cadastro de reserva

Augusto Araújo Augusto Araújo -
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Imagem ilustrativa de candidato fazendo concurso público. (Foto: Reprodução/ Agência GOV)

O prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Novo Brasil, cidade no Oeste de Goiás, está chegando à reta final.

Isso porque a data limite para realizar o cadastro é às 16h da próxima quinta-feira (23). Ele devem ser realizado exclusivamente pelo site do IBGP Concursos, banca organizadora do certame.

Por sua vez, a taxa de inscrição é de R$ 110 e deve ser efetuada até sexta-feira (24).

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No total, são oferecidas 10 vagas imediatas para o cargo de professor com licenciatura plena em Pedagogia. Além disso, também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração oferecida é de R$ 3.847,97 mensais, com jornada de trabalho semanal de 30h.

A seleção do concurso ocorrerá por meio de prova objetiva e discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio.

Por fim, também será realizada uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo do concurso público. Clique aqui para saber mais.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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