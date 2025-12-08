Conheça a cidade goiana que tem apenas 3.500 habitantes, mas é quase um novo país

Nome divertido e qualidades de "cidade de interior" marcam esse município escondido bem no Centro de Goiás

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2025

Vista aérea da cidade de Novo Brasil. (Foto: Prefeitura Municipal de Novo Brasil)

Será que cabe um país inteiro em uma cidade com pouco mais de 3.500 habitantes? Pode até parecer que não, mas os mais poéticos diriam que o município de Novo Brasil, no Centro de Goiás, tentou.

A homenagem, que consegue dar o que falar, é antiga: surgiu quando o local ainda era um “singelo povoado”, em meados de 1950. Conta a Administração Municipal que os moradores eram movidos pela religiosidade.

Eles se reuniam todo primeiro domingo do mês para a reza do terço e, em uma das ocasiões, um dos presentes apontou que o povoado precisava de um nome. Ele declamou ser aquela terra um novo Brasil.

A proposta partia da ideia de que aquele poderia ser um celeiro de progresso – localização, clima e relevo eram aprovados pelos moradores como aspectos que contribuiriam para isso.

Segundo a história, um deles concluiu a aprovação com uma alusão ao descobrimento do país: “…está decidido, esse será o nome do lugar: Novo Brasil!”.

O passar dos anos atraiu famílias de diversos outros estados – Bahia, Minas Gerais, Paraná e Piauí – e o povoado cresceu até se tornar distrito de Fazenda Nova. Em 1958, foi emancipado a município.

Até hoje se valoriza a escolha feita para nomear a cidade, que abriga 3.567 habitantes (segundo o Censo 2022). O hino nacional, por exemplo, faz referências à “terra amada”, à “Vossa Pátria” e à “esperança de um Novo Brasil”.

A cerca de 200 quilômetros de Goiânia, o município traz características das cidades de interior: tem uma igreja católica como ponto central e oferece aos moradores e visitantes a Festa de Julho, que celebra um dos padroeiros; e a Cavalgada Ecológica, que reúne centenas de cavaleiros e amazonas.

Para quem busca algo mais ligado à natureza, Novo Goiás também tem a Cachoeira da Bocaina (conhecida por alguns como “Cachoeira do Sr. Rubens”, por ficar dentro de uma propriedade privada) e a Cachoeira da Barata.

