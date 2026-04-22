Jovem ensina passo a passo para começar a fazer entrega pelo Mercado Livre e conseguir renda extra

Criador de conteúdo mostra como entrar no Mercado Envios e quais são os requisitos para começar a trabalhar com entregas

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

Imagem ilustrativa do Mercado Livre (Foto: Divulgação/ Mercado Livre)

Trabalhar com entregas tem se tornado uma alternativa cada vez mais comum para quem busca renda extra. Nas redes sociais, o criador de conteúdo Lucas Amaral (@lucasamaralyt) viralizou ao mostrar quanto ganhou em apenas uma semana fazendo entregas para o Mercado Livre, e explicou como qualquer pessoa pode começar.

Segundo ele, o processo é relativamente simples, mas exige alguns requisitos importantes para aprovação na plataforma.

Como trabalhar com entregas no Mercado Livre

O serviço de entregas da empresa funciona por meio do Mercado Envios Extra, sistema que conecta motoristas a rotas de entrega.

De acordo com Lucas Amaral, o primeiro passo é garantir que você atende às exigências básicas da plataforma.

Entre os principais requisitos estão:

Ter carro ou moto com até 15 anos de fabricação

Possuir CNH válida com EAR (Exerce Atividade Remunerada)

Ter um CNPJ ativo como MEI (Microempreendedor Individual)

Ou seja, não é possível trabalhar apenas como pessoa física. O cadastro como MEI é obrigatório para prestar o serviço.

Cadastro e aprovação na plataforma

Depois de cumprir os requisitos, o próximo passo é baixar o aplicativo de entregas do Mercado Livre (disponível apenas para Android, segundo o criador).

Em seguida, o interessado deve preencher os dados, enviar documentos e aguardar a análise da empresa.

Após a aprovação, o entregador passa a receber rotas disponíveis diretamente pelo aplicativo.

Como funciona a rotina de entregas

Na prática, o motorista recebe pacotes em pontos de coleta e realiza as entregas dentro de uma rota definida.

O ganho varia conforme a quantidade de entregas realizadas, a região e o tempo dedicado à atividade.

Segundo relatos de entregadores, é possível organizar a rotina de forma flexível, o que torna o trabalho atrativo para quem busca renda extra.

Quanto dá para ganhar?

Embora os ganhos variem bastante, Lucas Amaral afirma que conseguiu um valor significativo em apenas uma semana de trabalho.

No entanto, especialistas destacam que o faturamento depende de fatores como:

Número de entregas realizadas

Região de atuação

Custos com combustível e manutenção

Tempo disponível para trabalhar

Por isso, é importante considerar os custos operacionais antes de iniciar.

Pontos de atenção antes de começar

Apesar de ser uma oportunidade interessante, o trabalho exige planejamento.

Além do investimento inicial (como regularização do veículo e abertura do MEI), o entregador precisa arcar com despesas como combustível, manutenção e impostos.

Outro ponto importante é a disponibilidade do aplicativo, já que nem todas as regiões possuem alta demanda.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Amaral (@lucasamaralyt)

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