Prefeitura de Trindade abre processo seletivo com vagas para diversos níveis e salários de até R$ 4,1 mil

Seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista

Augusto Araújo - 22 de abril de 2026

Centro Administrativo Municipal da Prefeitura de Trindade. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Trindade anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas da rede socioassistencial do município da seguinte forma:

Gestão e Programas – Cadastro Único

Supervisor de Cadastros do Cadastro Único (01)

Técnico de Análise de Dados e Sistemas do Cadastro Único (01)

Assistente Social do Cadastro Único (06)

Cadastrador/Entrevistador/Digitador do Cadastro Único (16)

Proteção Social Básica PAIF / SCFV / Serviço de Atendimento Domiciliar

Assistente Social (16)

Psicólogo (12)

Técnico de Referência do SCFV (03)

Orientador Social (42)

Facilitador de Oficina – Música/Violão (02)

Facilitador de Oficina – Inclusão Digital (02)

Facilitador de Oficina – Costura (02)

Facilitador de Oficina – Panificação (02)

Facilitador de Oficina – Instrutor de Artes Marciais (02)

Facilitador de Oficina – Dança (02)

Instrutor de Idiomas (02)

Instrutor de Libras (02)

Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)

Assistente Social (10)

Psicólogo(a) (10)

Advogado (01)

Orientador Social do CREAS (06)

Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Assistente Social (02)

Psicólogo (01)

Pedagogo (01)

Monitor/Cuidador – Diurno (04)

Monitor/Cuidador – Noturno (04)

Auxiliar de Monitor/Cuidador (04)

Cozinheira (02)

Serviço de Família Acolhedora

Assistente Social (02)

Psicólogo(a) (02)

Os salários variam entre R$ 1.980,94 e R$ 4.170,40, com carga horária de 30 a 40 horas semanais ou em regime de plantão 12×36, conforme o cargo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até o dia 06 de maio na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Manoel Monteiro, no centro de Trindade.

O atendimento ocorre em dois períodos: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista, prevista para ocorrer entre 21 e 27 de maio.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A contratação será em regime de prestação de serviços, sem vínculo empregatício direto, mas com contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, conforme necessidade da administração municipal.

Para mais informações sobre a seleção, clique aqui e leia o edital.

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