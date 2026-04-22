Prefeitura de Trindade abre processo seletivo com vagas para diversos níveis e salários de até R$ 4,1 mil
Seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista
A Prefeitura de Trindade anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.
As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas da rede socioassistencial do município da seguinte forma:
Gestão e Programas – Cadastro Único
- Supervisor de Cadastros do Cadastro Único (01)
- Técnico de Análise de Dados e Sistemas do Cadastro Único (01)
- Assistente Social do Cadastro Único (06)
- Cadastrador/Entrevistador/Digitador do Cadastro Único (16)
Proteção Social Básica PAIF / SCFV / Serviço de Atendimento Domiciliar
- Assistente Social (16)
- Psicólogo (12)
- Técnico de Referência do SCFV (03)
- Orientador Social (42)
- Facilitador de Oficina – Música/Violão (02)
- Facilitador de Oficina – Inclusão Digital (02)
- Facilitador de Oficina – Costura (02)
- Facilitador de Oficina – Panificação (02)
- Facilitador de Oficina – Instrutor de Artes Marciais (02)
- Facilitador de Oficina – Dança (02)
- Instrutor de Idiomas (02)
- Instrutor de Libras (02)
Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)
- Assistente Social (10)
- Psicólogo(a) (10)
- Advogado (01)
- Orientador Social do CREAS (06)
Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
- Assistente Social (02)
- Psicólogo (01)
- Pedagogo (01)
- Monitor/Cuidador – Diurno (04)
- Monitor/Cuidador – Noturno (04)
- Auxiliar de Monitor/Cuidador (04)
- Cozinheira (02)
Serviço de Família Acolhedora
- Assistente Social (02)
- Psicólogo(a) (02)
Os salários variam entre R$ 1.980,94 e R$ 4.170,40, com carga horária de 30 a 40 horas semanais ou em regime de plantão 12×36, conforme o cargo.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até o dia 06 de maio na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Manoel Monteiro, no centro de Trindade.
O atendimento ocorre em dois períodos: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h.
A seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista, prevista para ocorrer entre 21 e 27 de maio.
Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
A contratação será em regime de prestação de serviços, sem vínculo empregatício direto, mas com contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, conforme necessidade da administração municipal.
Para mais informações sobre a seleção, clique aqui e leia o edital.
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