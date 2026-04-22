Prefeitura de Trindade abre processo seletivo com vagas para diversos níveis e salários de até R$ 4,1 mil

Seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Prefeitura de Trindade abre seleção com vagas para diversos níveis e salários de até R$ 4,1 mil
Centro Administrativo Municipal da Prefeitura de Trindade. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Trindade anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas da rede socioassistencial do município da seguinte forma:

Gestão e Programas – Cadastro Único

  • Supervisor de Cadastros do Cadastro Único (01)
  • Técnico de Análise de Dados e Sistemas do Cadastro Único (01)
  • Assistente Social do Cadastro Único (06)
  • Cadastrador/Entrevistador/Digitador do Cadastro Único (16)

Proteção Social Básica PAIF / SCFV / Serviço de Atendimento Domiciliar

  • Assistente Social (16)
  • Psicólogo (12)
  • Técnico de Referência do SCFV (03)
  • Orientador Social (42)
  • Facilitador de Oficina – Música/Violão (02)
  • Facilitador de Oficina – Inclusão Digital (02)
  • Facilitador de Oficina – Costura (02)
  • Facilitador de Oficina – Panificação (02)
  • Facilitador de Oficina – Instrutor de Artes Marciais (02)
  • Facilitador de Oficina – Dança (02)
  • Instrutor de Idiomas (02)
  • Instrutor de Libras (02)

Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)

  • Assistente Social (10)
  • Psicólogo(a) (10)
  • Advogado (01)
  • Orientador Social do CREAS (06)

Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

  • Assistente Social (02)
  • Psicólogo (01)
  • Pedagogo (01)
  • Monitor/Cuidador – Diurno (04)
  • Monitor/Cuidador – Noturno (04)
  • Auxiliar de Monitor/Cuidador (04)
  • Cozinheira (02)

Serviço de Família Acolhedora

  • Assistente Social (02)
  • Psicólogo(a) (02)

Os salários variam entre R$ 1.980,94 e R$ 4.170,40, com carga horária de 30 a 40 horas semanais ou em regime de plantão 12×36, conforme o cargo.

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até o dia 06 de maio na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Manoel Monteiro, no centro de Trindade.

O atendimento ocorre em dois períodos: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, além de entrevista, prevista para ocorrer entre 21 e 27 de maio.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A contratação será em regime de prestação de serviços, sem vínculo empregatício direto, mas com contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, conforme necessidade da administração municipal.

Para mais informações sobre a seleção, clique aqui e leia o edital.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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