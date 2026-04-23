Erguido a 1.254 metros de altitude, maior balanço a céu aberto do Brasil fica perto de Goiás e vira opção de passeio para casais

Estrutura oferece calmaria e exuberância natural para quem está cansado da rotina

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

Com cinco metros de altura, o BalanCéu tem vista para a Chapada da Contagem, no DF (Imagem: Captura de Tela/YouTube – Sebrae no DF)

Quem procura tranquilidade e contato com a natureza próximo a Goiás já tem várias opções de destino, mas pode adicionar mais um à lista: o maior balanço a céu aberto do Brasil, erguido a 1.254 metros de altitude.

A 200 km da capital goiana, a atração fica a apenas 2h30 de carro de distância. Está localizada na região do Lago Oeste, no Distrito Federal (DF), e conta com diferentes planos de reserva.

A estrutura, chamada oficialmente de BalanCéu, está dentro do Recanto de Maria Flor, espaço voltado ao turismo rural. Além do atrativo principal, o sítio também conta com bangalô, piscina com cascata, jardim e área para fogueiras.

Situado entre o Parque Nacional de Brasília e a Chapada da Contagem, o lugar impressiona por reunir calmaria e exuberância natural, sendo um refúgio com vista panorâmica para quem está cansado da rotina de metrópoles como Brasília e Goiânia.

O ponto turístico não fica aberto à visitação espontânea, mas oferece acesso apenas mediante agendamento. Funciona de sexta-feira a domingo, salvo exceções.

Os planos são diversos, com opções mais simples, que incluem apenas o próprio balanço, até reservas para eventos, casamentos e outras ocasiões.

Pacotes que incluem uma hora de balanço para duas pessoas, com lanche ao longo da “estadia” e arranjo com flores no deck, por exemplo, custam R$ 460.

Em casos de celebração com mais pessoas, como aniversários e confraternizações, os valores podem chegar a R$ 3.600. Nessas ocasiões, a capacidade máxima é de até 60 pessoas.

Vale destacar: crianças e adultos podem participar das atividades, mas é preciso ter altura acima de 1,10m.

O empreendimento faz parte do Viva Lago Oeste, iniciativa lançada em 2019 por empresários locais em parceria com o Sebrae-DF.

No site oficial, a empresa destaca que a estrutura é segura. O assento do balanço conta com cintos de segurança, os cabos podem suportar até duas toneladas e as vigas são feitas de madeira.

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