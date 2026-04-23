Pendurar um espelho no canto da varanda: por que é recomendado, segundo especialistas

Detalhe quase sempre visto como decorativo pode mudar a percepção do ambiente e valorizar ainda mais o espaço

Layne Brito - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre é preciso investir alto ou fazer grandes mudanças para transformar um ambiente. Em muitos casos, um único elemento bem-posicionado já consegue alterar a iluminação, a sensação de espaço e até o conforto visual de quem usa aquele cantinho da casa no dia a dia.

É justamente por isso que uma escolha aparentemente simples vem chamando atenção de quem busca soluções práticas para deixar a varanda mais agradável e funcional.

A ideia pode soar apenas estética à primeira vista, mas o recurso vai além da decoração.

Quando colocado em um ponto estratégico, esse item ajuda a ampliar visualmente áreas menores, favorece a entrada de luz e cria um efeito de profundidade que pode fazer toda a diferença, especialmente em apartamentos com sacadas compactas ou pouco iluminadas.

A recomendação é pendurar um espelho no canto da varanda, sobretudo em uma posição que aproveite melhor a luz natural.

Ao refletir a claridade, ele contribui para deixar o ambiente mais claro, equilibrado e com aparência mais ampla.

Esse efeito costuma ser valorizado em espaços estreitos, onde qualquer sensação de abertura visual já melhora bastante a experiência de uso.

Além da questão estética, o espelho também pode ajudar a destacar outros elementos da decoração, como plantas, móveis e revestimentos claros, reforçando a sensação de leveza no ambiente.

Em varandas pequenas, esse tipo de truque visual costuma ser visto como uma saída funcional para quem deseja renovar o espaço sem grandes intervenções.

Apesar da praticidade, alguns cuidados são importantes.

O ideal é escolher um modelo proporcional ao tamanho da varanda, evitar posicionamentos que gerem reflexos incômodos e garantir uma instalação segura, principalmente em áreas mais expostas ao vento e ao sol.

Em alguns casos, materiais mais leves e resistentes podem ser alternativas interessantes para unir estética e segurança.

No fim das contas, a recomendação ganha força justamente por combinar beleza e funcionalidade.

Mais do que um simples adorno, o espelho pode se tornar um aliado para valorizar a varanda, melhorar a luminosidade e dar nova vida a um espaço que muitas vezes acaba subestimado dentro de casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!