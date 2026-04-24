Clube de Vantagens do Rio Vermelho garante descontos exclusivos durante toda a semana

Com ofertas que vão de hortifruti a produtos de limpeza, clientes cadastrados no app têm acesso a promoções especiais e economia garantida

Isabella Valverde - 24 de abril de 2026

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Na hora de ir às compras, encontrar maneiras de economizar faz toda a diferença no orçamento. Por isso, o Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista surge como uma solução prática e acessível.

O clube reúne uma série de benefícios exclusivos para quem realiza um cadastro simples pelo aplicativo da rede. Em poucos passos, o cliente já passa a ter acesso a ofertas especiais que garantem o carrinho cheio e mais economia.

A economia já começa no início da semana. Nas segundas e terças, o Rio Vermelho conta com 20% de desconto na seção de produtos saudáveis, ideal para quem quer seguir a dieta sem pesar no bolso.

Nas terças e quartas, a economia continua no setor de hortifruti. Já às quartas-feiras, os itens de limpeza entram em cena com 20% de desconto, enquanto as quintas são dedicadas às mamães, com ofertas especiais na seção de bebês.

As vantagens não param por aí. Durante os finais de semana, os clientes cadastrados também encontram condições exclusivas em toda a loja.

Para participar, basta baixar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista, realizar o cadastro e começar a aproveitar os benefícios. A proposta é clara: facilitar o dia a dia do consumidor e garantir economia em todas as compras.

Em Anápolis, é possível aproveitar as ofertas do Rio Vermelho Atacadista no bairro Maracanã, assim como na Avenida Pedro Ludovico (antiga Pecuária). Além disso, o Rio Vermelho também está presente em Catalão.

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