Clube de Vantagens do Rio Vermelho garante descontos exclusivos durante toda a semana

Com ofertas que vão de hortifruti a produtos de limpeza, clientes cadastrados no app têm acesso a promoções especiais e economia garantida

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Rio Vermelho Atacadista
Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Na hora de ir às compras, encontrar maneiras de economizar faz toda a diferença no orçamento. Por isso, o Clube de Vantagens do Rio Vermelho Atacadista surge como uma solução prática e acessível.

O clube reúne uma série de benefícios exclusivos para quem realiza um cadastro simples pelo aplicativo da rede. Em poucos passos, o cliente já passa a ter acesso a ofertas especiais que garantem o carrinho cheio e mais economia.

A economia já começa no início da semana. Nas segundas e terças, o Rio Vermelho conta com 20% de desconto na seção de produtos saudáveis, ideal para quem quer seguir a dieta sem pesar no bolso.

Leia também

Nas terças e quartas, a economia continua no setor de hortifruti. Já às quartas-feiras, os itens de limpeza entram em cena com 20% de desconto, enquanto as quintas são dedicadas às mamães, com ofertas especiais na seção de bebês.

As vantagens não param por aí. Durante os finais de semana, os clientes cadastrados também encontram condições exclusivas em toda a loja.

Para participar, basta baixar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista, realizar o cadastro e começar a aproveitar os benefícios. A proposta é clara: facilitar o dia a dia do consumidor e garantir economia em todas as compras.

Em Anápolis, é possível aproveitar as ofertas do Rio Vermelho Atacadista no bairro Maracanã, assim como na Avenida Pedro Ludovico (antiga Pecuária). Além disso, o Rio Vermelho também está presente em Catalão.

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.