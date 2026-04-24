Com R$ 200 já é possível concorrer a motos, carros e até caminhonete zero km

Campanha do Sicoob incentiva poupança com milhares de prêmios até o fim do ano

Damara Dantas - 24 de abril de 2026

Cooperados do Sicoob já podem participar de uma das campanhas mais aguardadas do ano. (Foto: Divulgação)

Cooperados do Sicoob já podem participar de uma das campanhas mais aguardadas do ano. A promoção Poupança Premiada 2026 vai distribuir mais de R$ 2 milhões em prêmios, incluindo motos, carros e até uma caminhonete zero quilômetro.

A ação é válida para cooperados do Sicoob, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, e busca incentivar o hábito de poupar com benefícios concretos.

A mecânica é simples: a cada R$ 200 depositados na poupança, o participante recebe um cupom para concorrer. Ao longo da campanha, serão sorteadas nove motos por mês, além de um Fiat Strada a cada trimestre. O grande destaque fica para o prêmio final, uma caminhonete zero km.

Além dos veículos, a campanha também oferece mais de 4 mil chances de ganhar R$ 200 em vales-compras, equivalentes a 10 mil pontos Coopera, ampliando ainda mais as possibilidades de contemplação.

Segundo a cooperativa, a iniciativa reforça o compromisso com a educação financeira e o fortalecimento da vida econômica dos cooperados, estimulando o planejamento por meio de recompensas acessíveis.

O prazo para participar segue até 30 de dezembro. Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas pelo site oficial, disponível em: https://www.sicoob.com.br/web/unicentronortebrasileiro/noticias/-/asset_publisher/xAioIawpOI5S/content/poupan%C3%A7a-premiada-sicoob-campanha-sorteia-motos-carros-e-caminhonete-zero-km ou diretamente nas agências da cooperativa.

Opções para diferentes perfis

Além da poupança, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro também disponibiliza outras alternativas de investimento. Para quem busca segurança e menor exposição a riscos, produtos de renda fixa como RDC, LCA e LCI são algumas das opções.

Já investidores com perfil mais arrojado podem considerar aplicações em renda variável, que oferecem maior potencial de retorno no longo prazo. Ainda assim, a poupança segue sendo uma das modalidades mais tradicionais e acessíveis para quem deseja começar a organizar a vida financeira.