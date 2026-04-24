Entenda por que é necessário lavar os pés com vinagre pelo menos 2 vezes por semana

Um cuidado simples pode transformar a saúde dos seus pés e eliminar desconfortos que muita gente ignora no dia a dia

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Os cuidados com o corpo vão muito além da estética. Pequenos hábitos de higiene e bem-estar podem impactar diretamente a saúde da pele e a sensação de conforto no dia a dia.

Muitas vezes, soluções simples e acessíveis acabam sendo as mais eficazes para manter esse equilíbrio.

Nesse cenário, práticas caseiras têm ganhado espaço por oferecer resultados sem a necessidade de produtos caros ou complexos.

Entre elas, um hábito específico tem chamado atenção por seus benefícios diretos na rotina de cuidados pessoais: o uso do vinagre nos pés.

Benefícios reais para a saúde dos pés

O uso do vinagre, especialmente o de maçã, vai além de uma dica caseira comum. Em primeiro lugar, ele atua diretamente na limpeza profunda da pele.

Isso acontece porque suas propriedades ajudam a eliminar bactérias e impurezas acumuladas ao longo do dia.

Além disso, o vinagre se destaca no combate aos odores. Ele neutraliza o mau cheiro de forma eficiente, tornando-se um aliado importante para quem sofre com o chamado “chulé”.

Outro ponto relevante envolve a renovação da pele. O vinagre auxilia na remoção de células mortas, deixando os pés com textura mais lisa e aparência mais saudável. Como resultado, a pele fica mais uniforme e com toque macio.

Enquanto isso, o equilíbrio do pH também contribui para manter a região protegida. Esse fator é essencial para evitar problemas como ressecamento excessivo ou proliferação de fungos.

Como incluir o hábito na rotina

Para obter os benefícios, o processo é simples e pode ser facilmente incluído no dia a dia. O método mais comum é o escalda-pés, que potencializa a ação do vinagre.

Misture vinagre em uma bacia com água morna

Deixe os pés de molho por alguns minutos

Retire e seque bem, principalmente entre os dedos

Finalize com um creme hidratante

Esse cuidado não apenas melhora a higiene, mas também proporciona relaxamento, tornando o momento ainda mais agradável.

Dicas que potencializam os resultados

Além do procedimento básico, alguns cuidados fazem toda a diferença. O ideal é realizar esse hábito no período da noite. Dessa forma, a pele consegue absorver melhor os benefícios enquanto o corpo descansa.

Outro ponto importante é a frequência. Fazer o processo de duas a três vezes por semana já é suficiente para manter os resultados sem agredir a pele.

Enquanto isso, manter os pés sempre secos ao longo do dia ajuda a evitar o acúmulo de umidade, que favorece o surgimento de odores e fungos.

Por fim, vale destacar que o vinagre não substitui a higiene diária, mas atua como um complemento poderoso. Quando aliado a bons hábitos, ele contribui para pés mais saudáveis, confortáveis e bem cuidados.

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